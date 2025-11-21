Укр Рус
К обсуждению мирного плана США привлечены Буданов и глава СВР Иващенко, – СМИ
21 ноября, 13:25
К обсуждению мирного плана США привлечены Буданов и глава СВР Иващенко, – СМИ

Полина Буянова
Основные тезисы
  • США разработали новый мирный план для урегулирования войны в Украине, в обсуждении принимают участие Кирилл Буданов и Олег Иващенко.
  • Переговоры с американской делегацией уже завершились, в них приняли участие ключевые украинские чиновники.

Соединенные Штаты разработали новый мирный план, который направлен на урегулирование войны в Украине. К обсуждению этого плана привлечен глава ГУР Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Кто участвует в обсуждении мирного плана?

По данным источников издания, секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и глава СВРУ Олег Иващенко с утра вели переговоры с американской делегацией.

Сейчас встреча чиновников уже закончена.

Сам Рустем Умеров также подтвердил, что он провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

По его словам, в переговорах приняли участие:

  • первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский,
  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,
  • глава ГУР МОУ Кирилл Буданов,
  • глава Службы внешней разведки Олег Иващенко,
  • руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич,
  • заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

Рустем Умеров подчеркнул, что во время встречи чиновники продолжили консультации, которые начались 20 ноября на уровне президента Украины.

Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядок следующих шагов и реалистичные форматы дальнейшего диалога, 
– говорится в сообщении.

По словам секретаря СНБО, Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию.

О каком мирном плане идет речь?

  • План США по урегулированию войны в Украине состоит из 28 пунктов. Среди прочего, он якобы предусматривает гарантию безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО, обязывающей США и европейских союзников реагировать на повторное нападение на Украину.
     

  • В то же время, согласно условиям соглашения, которую публикуют СМИ, Украина будет вынуждена отказаться от оккупированных территорий на востоке страны, сократить свою армию вдвое и отказаться от НАТО. 
     

  • В Sky News сообщили, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп что Владимир Зеленский и Дональд Трамп вскоре проведут телефонный разговор. Вероятно, он состоится на следующей неделе. Перед этим президент Украины проведет консультации с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.