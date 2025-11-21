К обсуждению мирного плана США привлечены Буданов и глава СВР Иващенко, – СМИ
- США разработали новый мирный план для урегулирования войны в Украине, в обсуждении принимают участие Кирилл Буданов и Олег Иващенко.
- Переговоры с американской делегацией уже завершились, в них приняли участие ключевые украинские чиновники.
Соединенные Штаты разработали новый мирный план, который направлен на урегулирование войны в Украине. К обсуждению этого плана привлечен глава ГУР Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Кто участвует в обсуждении мирного плана?
По данным источников издания, секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и глава СВРУ Олег Иващенко с утра вели переговоры с американской делегацией.
Сейчас встреча чиновников уже закончена.
Сам Рустем Умеров также подтвердил, что он провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.
По его словам, в переговорах приняли участие:
- первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский,
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,
- глава ГУР МОУ Кирилл Буданов,
- глава Службы внешней разведки Олег Иващенко,
- руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич,
- заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.
Рустем Умеров подчеркнул, что во время встречи чиновники продолжили консультации, которые начались 20 ноября на уровне президента Украины.
Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядок следующих шагов и реалистичные форматы дальнейшего диалога,
– говорится в сообщении.
По словам секретаря СНБО, Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию.
О каком мирном плане идет речь?
План США по урегулированию войны в Украине состоит из 28 пунктов. Среди прочего, он якобы предусматривает гарантию безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО, обязывающей США и европейских союзников реагировать на повторное нападение на Украину.
В то же время, согласно условиям соглашения, которую публикуют СМИ, Украина будет вынуждена отказаться от оккупированных территорий на востоке страны, сократить свою армию вдвое и отказаться от НАТО.
В Sky News сообщили, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп что Владимир Зеленский и Дональд Трамп вскоре проведут телефонный разговор. Вероятно, он состоится на следующей неделе. Перед этим президент Украины проведет консультации с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.