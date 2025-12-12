В Кремле намекнули на отказ от обновленного мирного плана завершения войны в Украине

В Кремле заявили, что еще не видели обновленной версии мирного соглашения США. В то же время там предупредили, что, вероятно, новые предложения могут вызвать недовольство.

В России ждут результатов "мозгового штурма" европейских и украинских представителей относительно вариантов завершения войны в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Видела ли Россия обновленный мирный план Трампа?

В пятницу, 12 декабря, помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва до сих пор не видела обновленных предложений США после переговоров с Украиной. Однако советник отметил, что, вероятно, некоторые из пунктов Москва точно не примет.

Мы не видели пересмотренных версий американских проектов. Когда мы их увидим, нам может не понравиться много вещей, именно так я это чувствую,

– сказал Ушаков.

По словам помощника Путина, Кремль ожидает результатов "активного мозгового штурма" украинских и европейских чиновников, мол, Москве надо увидеть, какие предложения они выдвинут.

Что сейчас известно о результатах мирных переговоров?