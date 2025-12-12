У Кремлі натякнули на відмову від оновленого мирного плану завершення війни в Україні

У Кремлі заявили, що ще не бачили оновленої версії мирної угоди США. Водночас там попередили, що, ймовірно, нові пропозиції можуть викликати невдоволення.

У Росії чекають на результати "мозкового штурму" європейських та українських представників щодо варіантів завершення війни в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Чи бачила Росія оновлений мирний план Трампа?

У п'ятницю, 12 грудня, помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва досі не бачила оновлених пропозицій США після переговорів з Україною. Однак радник зазначив, що, ймовірно, деякі з пунктів Москва точно не прийме.

Ми не бачили переглянутих версій американських проєктів. Коли ми їх побачимо, нам може не сподобатися багато речей, саме так я це відчуваю,

– сказав Ушаков.

За словами помічника Путіна, Кремль очікує на результати "активного мозкового штурму" українських та європейських чиновників, мовляв, Москві треба побачити, які пропозиції вони висунуть.

Що наразі відомо про результати мирних перемовин?