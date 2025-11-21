Я буду бороться, чтобы среди всех пунктов мирного плана не было пропущено двух, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что будет бороться, чтобы в мирном плане США сохранились пункты о достоинстве и свободе украинцев.
- Президент подчеркнул готовность Украины сотрудничать с США и партнерами для поиска конструктивного решения без потери суверенитета и независимости.
Владимир Зеленский заявил, что будет бороться за то, чтобы в предложенном мирном плане США не были потеряны по меньшей мере два ключевых пункта – достоинство и свобода украинцев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского в пятницу, 21 ноября.
Какие пункты должны быть в мирном плане США?
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать с Соединенными Штатами и всеми партнерами.
По словам президента, Киев намерен конструктивно искать решение вместе с главным союзником, и он лично будет приводить аргументы, убеждать и предлагать альтернативы.
В обращении глава государства также подчеркнул, что Украина не даст врагу оснований утверждать, якобы именно Киев не хочет мира, срывает процесс или не готов к дипломатии.
Украина будет работать быстро сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это будет нужно в режиме 24 на 7. Я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено не менее двух. Это достоинство и свобода украинцев, потому что именно на этом базируется все остальное: наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди и украинское будущее,
– заявил Зеленский.
Как отметил президент, Украина должна сделать все возможное, чтобы результатом переговоров стало завершение войны, но не окончание Украины, Европы или глобального мира.
О каком мирном плане вообще идет речь?
Новый план мирного урегулирования в Украине, который разработала администрация президента США Дональда Трампа, содержит 28 детальных пунктов, направленных на завершение войны.
Этот план ограничит численность Вооруженных Сил до 600 000 человек и запретит стране вступить в НАТО навсегда. В обмен Россия обязуется не совершать новых нападений и получит возможность возвращения в глобальную экономику, включая потенциальное смягчение санкций.
Крым и Луганская и Донецкая области будут признаваться де-факто территорией России, тогда как границы в Херсонской и Запорожской областях будут "заморожены" по линии фронта.