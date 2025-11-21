Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского в пятницу, 21 ноября.

Какие пункты должны быть в мирном плане США?

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать с Соединенными Штатами и всеми партнерами.

По словам президента, Киев намерен конструктивно искать решение вместе с главным союзником, и он лично будет приводить аргументы, убеждать и предлагать альтернативы.

В обращении глава государства также подчеркнул, что Украина не даст врагу оснований утверждать, якобы именно Киев не хочет мира, срывает процесс или не готов к дипломатии.

Украина будет работать быстро сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это будет нужно в режиме 24 на 7. Я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено не менее двух. Это достоинство и свобода украинцев, потому что именно на этом базируется все остальное: наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди и украинское будущее,

– заявил Зеленский.

Как отметил президент, Украина должна сделать все возможное, чтобы результатом переговоров стало завершение войны, но не окончание Украины, Европы или глобального мира.

О каком мирном плане вообще идет речь?