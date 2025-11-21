Я буду боротись, аби серед всіх пунктів мирного плану не було пропущено двох, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що боротиметься, щоб у мирному плані США збереглися пункти про гідність та свободу українців.
- Президент підкреслив готовність України співпрацювати з США та партнерами для пошуку конструктивного рішення без втрати суверенітету та незалежності.
Володимир Зеленський заявив, що боротиметься за те, щоб у запропонованому мирному плані США не були втрачені щонайменше два ключових пункти – гідність та свобода українців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського в п'ятницю, 21 листопада.
Які пункти мають бути у мирному плані США?
Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме зі Сполученими Штатами та усіма партнерами.
За словами президента, Київ має намір конструктивно шукати рішення разом із головним союзником, і він особисто наводитиме аргументи, переконуватиме та пропонуватиме альтернативи.
У зверненні глава держави також підкреслив, що Україна не дасть ворогу підстав стверджувати, нібито саме Київ не хоче миру, зриває процес чи не готовий до дипломатії.
Україна працюватиме швидко сьогодні, в суботу і неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно в режимі 24 на 7. Я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше: наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди й українське майбутнє,
– заявив Зеленський.
Як зазначив президент, Україна має зробити все можливе, аби результатом перемовин стало завершення війни, але не закінчення України, Європи чи глобального миру.
Про який мирний план взагалі йдеться?
Новий план мирного врегулювання в Україні, який розробила адміністрація президента США Дональда Трампа, містить 28 детальних пунктів, спрямованих на завершення війни.
Цей план обмежить чисельність Збройних Сил до 600 000 осіб та заборонить країні вступити до НАТО назавжди. В обмін Росія зобов'язується не здійснювати нових нападів і отримає можливість повернення до глобальної економіки, включно з потенційним пом'якшенням санкцій.
Крим та Луганська й Донецька області визнаватимуться де-факто територією Росії, тоді як межі в Херсонській і Запорізькій областях будуть "заморожені" по лінії фронту.