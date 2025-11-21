Я буду боротись, аби серед всіх пунктів мирного плану не було пропущено двох, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що боротиметься за те, щоб у запропонованому мирному плані США не були втрачені щонайменше два ключових пункти – гідність та свобода українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського в п'ятницю, 21 листопада.

Які пункти мають бути у мирному плані США?

Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме зі Сполученими Штатами та усіма партнерами.

За словами президента, Київ має намір конструктивно шукати рішення разом із головним союзником, і він особисто наводитиме аргументи, переконуватиме та пропонуватиме альтернативи.

У зверненні глава держави також підкреслив, що Україна не дасть ворогу підстав стверджувати, нібито саме Київ не хоче миру, зриває процес чи не готовий до дипломатії.

Україна працюватиме швидко сьогодні, в суботу і неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно в режимі 24 на 7. Я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше: наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди й українське майбутнє,

– заявив Зеленський.

Як зазначив президент, Україна має зробити все можливе, аби результатом перемовин стало завершення війни, але не закінчення України, Європи чи глобального миру.

Про який мирний план взагалі йдеться?