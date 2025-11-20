Трамп одобрил 28-пунктный план мира: Киев проинформирован лишь о контурах документа, – СМИ

Администрация Трампа одобрила план потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией, который состоит из 28 пунктов. Чиновники США уверяют, что он должен обеспечить гарантии безопасности и условия для "длительного мира". В то же время детали документа не разглашаются.

В Вашингтоне отмечают, что проект еще будет обсуждаться и потребует сложных уступок как от России, так и от Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что известно о плане?

Высокопоставленный чиновник США отмечает, что сейчас документ находится на этапе переговоров с ключевыми сторонами. В то же время документ еще должны представить официально украинской стороне.

План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения длительного мира. Он включает то, чего Украина стремится и нуждается для достижения длительного мира,

– сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Марко Рубио отметил в своей заметке, что завершение такой сложной и кровавой войны требует серьезных и реалистичных предложений. По его словам, достижения устойчивого мира потребует болезненных, но неизбежных компромиссов с обеих сторон. Именно поэтому Вашингтон и формирует перечень возможных идей для прекращения войны, учитывая интересы обеих сторон конфликта.

По информации издания, Украина не участвовала в формировании предложенного мирного плана и была лишь проинформирована о его общих положениях, без возможности высказать собственную позицию. В Украине считают, что представление плана совпало с коррупционным скандалом в Киеве и, вероятно, является попыткой Кремля воспользоваться ослабленным руководством страны. В то же время союзник Трампа сенатор Линдси Грэм заявил, что ни один план не сработает, если Путин не убедится в серьезности военной поддержки США для Украины.

Поддержала ли 28-пунктный план Россия?

Несмотря на усилия Вашингтона по восстановлению мирного диалога между Украиной и Россией, Москва не демонстрирует готовности менять свои условия прекращения войны, более того – публично обесценивает попытки США разработать мирный план. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча с Дрисколлом после его визита в Киев "не предусмотрена". Это фактически свидетельствует о том, что от переговоров на Аляске в августе ситуация принципиально не изменилась.

По информации СМИ, Россия требовала строгих ограничений для Украины, в частности запрет вступления в НАТО и присутствие западных войск как условий для достижения мира.

Кто принимал участие в разработке этого мирного плана?

По информации издания, 28-пунктный план мирного урегулирования войны в Украине незаметно в течение нескольких недель разрабатывали чиновники администрации Трампа совместно с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Известно, что к работе над планом были привлечены спецпосланник Трампа Стив Уиткоффа, вице-президента Джей Ди Венса, государственного секретаря Марко Рубио и зять президента Джареда Кушнера.

Что обсуждала американская делегация в Киеве?

Известно, что утром 19 ноября американская делегация прибыла в Киев. Представители США планировали провести консультации с украинскими чиновниками по военной стратегии и новым технологиям и поспособствовать восстановлению мирного диалога. Представитель армии США полковник Дэйв Батлер сообщил, что в Украине министра армии Дэна Дрисколла сопровождали начальник штаба генерал Рэнди Джордж и другие высокопоставленные чиновники армии. Чиновник США назвал эту поездку планом Белого дома, направленным на "перезапуск мирных переговоров".

Делегация в Киеве обсуждала военные вопросы, в частности ПВО и линию фронта, для подготовки к возможному мирному процессу. Предыдущие попытки Виткоффа обойти Украину в переговорах провалились, потому что предложения выглядели слишком благоприятными для Москвы и малореалистичными.

Визит состоялся всего через несколько часов после массированного обстрела Тернополя, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек.

