Трамп схвалив 28-пунктний "план миру": Київ проінформований лише про контури документа, – ЗМІ

Адміністрація Трампа схвалила план потенційної мирної угоди між Україною та Росією, який складається із 28 пунктів. Посадовці США запевняють, що він має забезпечити гарантії безпеки й умови для "тривалого миру". Водночас деталі документа не розголошуються.

У Вашингтоні наголошують, що проєкт ще обговорюватиметься та вимагатиме складних поступок як від Росії, так і від України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC News.

Що відомо про план?

Високопосадовець США зазначає, що наразі документ перебуває на етапі переговорів із ключовими сторонами. Водночас документ ще мають представити офіційно українській стороні.

План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає те, чого Україна прагне та потребує для досягнення тривалого миру,

– сказав високопосадовець адміністрації.

Марко Рубіо наголосив у своєму дописі, що завершення такої складної та кривавої війни вимагає серйозних і реалістичних пропозицій. За його словами, досягнення стійкого миру потребуватиме болючих, але неминучих компромісів з обох боків. Саме тому Вашингтон і формує перелік можливих ідей для припинення війни, враховуючи інтереси обох сторін конфлікту.

За інформацією видання, Україна не брала участі у формуванні запропонованого мирного плану та була лише проінформована про його загальні положення, без можливості висловити власну позицію. В Україні вважають, що подання плану збіглося з корупційним скандалом у Києві та, ймовірно, є спробою Кремля скористатись ослабленим керівництвом країни. Водночас союзник Трампа сенатор Ліндсі Грем заявив, що жоден план не спрацює, якщо Путін не переконається у серйозності військової підтримки США для України.

Чи підтримала 28-пунктний план Росія?

Попри зусилля Вашингтона щодо відновлення мирного діалогу між Україною та Росією, Москва не демонструє готовності змінювати свої умови припинення війни, ба більше – публічно знецінює намагання США розробити мирний план. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч із Дрісколлом після його візиту до Києва "не передбачена". Це фактично свідчить про те, що від переговорів на Алясці в серпні ситуація принципово не змінилась.

За інформацією ЗМІ, Росія вимагала суворих обмежень для України, зокрема заборону вступу до НАТО та присутність західних військ як умов для досягнення миру.

Хто брав участь у розробці цього мирного плану?

За інформацією видання, 28-пунктний план мирного врегулювання війни в Україні непомітно впродовж кількох тижнів розробляли високопосадовці адміністрації Трампа спільно з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками. Відомо, що до роботи над планом було залучено спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, віцепрезидента Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо та зятя президента Джареда Кушнера.

Що обговорювала американська делегація в Києві?

Відомо, що зранку 19 листопада американська делегація прибула до Києва. Представники США планували провести консультації з українськими посадовцями щодо військової стратегії й нових технологій та посприяти відновленню мирного діалогу. Речник армії США полковник Дейв Батлер повідомив, що в Україні міністра армії Дена Дрісколла супроводжували начальник штабу генерал Ренді Джордж та інші високопосадовці армії. Чиновник США назвав цю поїздку планом Білого дому, спрямованим на "перезапуск мирних переговорів".

Делегація у Києві обговорювала військові питання, зокрема ППО та лінію фронту, для підготовки до можливого мирного процесу. Попередні спроби Віткоффа обійти Україну в переговорах провалились, бо пропозиції виглядали занадто сприятливими для Москви та малореалістичними.

Візит відбувся всього через кілька годин після масованого обстрілу Тернополя, внаслідок якого загинуло щонайменше 26 людей.

Як реагує на мирні плани Україна?