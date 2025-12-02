Есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде, – Зеленский

Зеленский рассказал детали о наработке мирного плана США. Всего сейчас есть 20 пунктов.

Об этом президент Украины сообщил 2 декабря во время общения вместе с премьером Ирландии со СМИ, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о мирном плане?

Зеленский отметил, что эти 20 пунктов мирного плана были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде.

Некоторые вещи еще надо проработать,

– в то же время добавил он.

Президент сказал, что США делают все возможное, чтобы закончить войну. Так же, как он отметил, это общая задача всех в Европе.

"Не просто получить паузу в боевых действиях. Нужен достойный мир, чтобы это действительно произошло. На стороне мира должны быть действительно все", – добавил Зеленский.

Что еще сказал Зеленский?