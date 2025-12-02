Є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві і доопрацьовані у Флориді, – Зеленський

Зеленський розповів деталі про напрацювання мирного плану США. Загалом наразі є 20 пунктів.

Про це президент України повідомив 2 грудня під час спілкування разом із прем'єром Ірландії зі ЗМІ, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про мирний план?

Зеленський зауважив, що ці 20 пунктів мирного плану були напрацьовані в Женеві і доопрацьовані у Флориді.

Деякі речі ще треба опрацювати,

– водночас додав він.

Президент сказав, що США роблять усе можливе, щоб закінчити війну. Також, як він наголосив, це спільне завдання усіх у Європі.

"Не просто отримати паузу у бойових діях. Потрібний достойний мир, щоб це дійсно відбулося. На стороні миру мають бути справді всі", – додав Зеленський.

Що ще сказав Зеленський?