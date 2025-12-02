Є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві і доопрацьовані у Флориді, – Зеленський
- Президент Зеленський повідомив, що існує 20 пунктів мирного плану, напрацьованих у Женеві та доопрацьованих у Флориді.
- Зеленський підкреслив, що треба робити усе можливе для досягнення сталого миру, а не лише тимчасового припинення бойових дій.
Зеленський розповів деталі про напрацювання мирного плану США. Загалом наразі є 20 пунктів.
Про це президент України повідомив 2 грудня під час спілкування разом із прем'єром Ірландії зі ЗМІ, передає 24 Канал.
Дивіться також Зеленський у Дубліні зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії
Що сказав Зеленський про мирний план?
Зеленський зауважив, що ці 20 пунктів мирного плану були напрацьовані в Женеві і доопрацьовані у Флориді.
Деякі речі ще треба опрацювати,
– водночас додав він.
Президент сказав, що США роблять усе можливе, щоб закінчити війну. Також, як він наголосив, це спільне завдання усіх у Європі.
"Не просто отримати паузу у бойових діях. Потрібний достойний мир, щоб це дійсно відбулося. На стороні миру мають бути справді всі", – додав Зеленський.
Що ще сказав Зеленський?
Україна чекає на сигнали від делегації США після зустрічі з російськими представниками у Москві. Від цього залежить, чи перейде мирний процес на вищий рівень.
Він також попередив, що Росія може прийти з третім вторгненням, бо не окупувала всю Україну.