Мирный план Трампа: Politico опубликовало полный текст документа

Новый план мирного урегулирования в Украине, который разработала администрация президента США Дональда Трампа, содержит 28 детальных пунктов, направленных на завершение войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Читайте также Обе стороны получают больше, чем отдают, – Белый дом о "мирном плане" для Украины и России

Какие пункты предусматривает мирный план?

Предложение под названием "Мирный план, разработанный США и Россией" подтвердит суверенитет Украины, но ограничит численность Вооруженных Сил до 600 000 человек и запретит стране вступить в НАТО навсегда.

Элементы плана резко раскритиковали украинские и европейские чиновники, заявив, что предложение Трампа откровенно играет в пользу Москвы и может поощрить российского диктатора Владимира Путина к новому нападению уже на страны НАТО.

В тексте также говорится, что НАТО должно согласиться "не принимать Украину в любой момент в будущем" и "не размещать свои войска на территории Украины".

В обмен Россия обязуется не совершать новых нападений и получит возможность возвращения в глобальную экономику, включая потенциальное смягчение санкций, которое будет рассматриваться "в каждом случае отдельно". Также страна-агрессор сможет вернуться в "Группу семи" – до 2014 года это была "Группа восьми", откуда Россию исключили после незаконной аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины.

Крым и украинские области Луганская и Донецкая будут признаваться де-факто территорией России, тогда как границы в Херсонской и Запорожской областях будут "заморожены" по линии фронта.

План также признает "право Украины на членство в ЕС", а также предусматривает масштабный международный пакет восстановления, частично профинансированный замороженными российскими активами.

СМИ опубликовали полный текст мирного плана Трампа / Фото: Politico

Соглашение предусматривает создание Совета мира под руководством Трампа, который будет контролировать выполнение плана и вводить санкции за нарушения.

Как только все стороны согласятся с этим меморандумом, режим прекращения огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут на согласованные позиции, необходимые для начала имплементации соглашения,

– говорится в заключительном пункте.

Как на план реагируют в Украине и Европе?