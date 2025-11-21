Мирний план Трампа: Politico опублікувало повний текст документа

Новий план мирного врегулювання в Україні, який розробила адміністрація президента США Дональда Трампа, містить 28 детальних пунктів, спрямованих на завершення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Які пункти передбачає мирний план?

Пропозиція під назвою "Мирний план, розроблений США та Росією" підтвердить суверенітет України, але обмежить чисельність Збройних Сил до 600 000 осіб та заборонить країні вступити до НАТО назавжди.

Елементи плану різко розкритикували українські та європейські посадовці, заявивши, що пропозиція Трампа відверто грає на користь Москви та може заохотити російського диктатора Володимира Путіна до нового нападу вже на країни НАТО.

У тексті також йдеться, що НАТО має погодитися "не приймати Україну в будь-який момент у майбутньому" та "не розміщувати свої війська на території України".

В обмін Росія зобов'язується не здійснювати нових нападів і отримає можливість повернення до глобальної економіки, включно з потенційним пом'якшенням санкцій, яке розглядатиметься "у кожному випадку окремо". Також країна-агресорка зможе повернутися до "Групи семи" – до 2014 року це був "Група восьми", звідки Росію виключили після незаконної анексії Криму та початку війни на сході України.

Крим та українські області Луганська й Донецька визнаватимуться де-факто територією Росії, тоді як межі в Херсонській і Запорізькій областях будуть "заморожені" по лінії фронту.

План також визнає "право України на членство в ЄС", а також передбачає масштабний міжнародний пакет відновлення, частково профінансований замороженими російськими активами.

ЗМІ опублікували повний текст мирного плану Трампа / Фото: Politico

Угода передбачає створення Ради миру під керівництвом Трампа, яка контролюватиме виконання плану та запроваджуватиме санкції за порушення.

Щойно всі сторони погодяться з цим меморандумом, режим припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відійдуть на узгоджені позиції, необхідні для початку імплементації угоди,

– йдеться в заключному пункті.

Як на план реагують в Україні та Європі?