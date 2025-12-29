Зеленский назвал два вопроса, которые остаются нерешенными в мирном плане

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что план мирного урегулирования из 20 пунктов готов на 90%. В то же время остаются два вопроса, которые требуют более детального обсуждения.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Какие вопросы остаются нерешенными?

По словам Зеленского, два вопроса остаются нерешенными – функционирования Запорожской АЭС и вопрос территорий.

Два вопроса остаются. Это станция, как она будет функционировать, и вопрос территории. Это два вопроса, которые остались именно в документе из 20 пунктов,

– отметил президент.

В то же время глава государства добавил, что вопрос гарантий безопасности для Украины полностью согласованы и готовы на 100%, остаются лишь уточнения относительно срока их действия.

Что обсуждали лидеры Украины и США во время встречи?