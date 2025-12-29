Укр Рус
Зеленський назвав два питання, які залишаються невирішеними у мирному плані
29 грудня, 15:55
2

Зеленський назвав два питання, які залишаються невирішеними у мирному плані

Юлія Харченко
Основні тези
  • Президент Зеленський повідомив, що план мирного врегулювання готовий на 90%, але залишаються невирішеними питання Запорізької АЕС та територій.
  • Питання гарантій безпеки для України узгоджені і готові на 100%, залишаються лише уточнення щодо терміну їх дії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що план мирного врегулювання з 20 пунктів готовий на 90%. Водночас залишаються два питання, які потребують детальнішого обговорення.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Які питання залишаються невирішеними?

За словами Зеленського, два питання залишаються невирішеними – функціонування Запорізької АЕС та питання територій. 

Два запитання залишаються. Це станція, як вона буде функціонувати, і питання території. Це два питання, які залишились саме в документі з 20 пунктів,
– зазначив президент. 

Водночас глава держави додав, що питання гарантій безпеки для України повністю узгоджені і готові на 100%, залишаються лише уточнення щодо терміну їх дії.

Що обговорювали лідери України та США під час зустрічі?

  • Володимир Зеленський та Дональд Трамп продовжували обговорювати питання мирного врегулювання війни в Україні. Попри те, що процес перемовин тривалий – існують позитивні зміни.

  • Лідери зосередили увагу на питанні винесення мирного плану на референдум. Зеленський зазначив, що Україні потрібно щонайменше 60 днів припинення вогню для проведення референдуму, проте Росія не погоджується на припинення вогню.