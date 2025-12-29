Зеленський назвав два питання, які залишаються невирішеними у мирному плані
- Президент Зеленський повідомив, що план мирного врегулювання готовий на 90%, але залишаються невирішеними питання Запорізької АЕС та територій.
- Питання гарантій безпеки для України узгоджені і готові на 100%, залишаються лише уточнення щодо терміну їх дії.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що план мирного врегулювання з 20 пунктів готовий на 90%. Водночас залишаються два питання, які потребують детальнішого обговорення.
Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Які питання залишаються невирішеними?
За словами Зеленського, два питання залишаються невирішеними – функціонування Запорізької АЕС та питання територій.
Два запитання залишаються. Це станція, як вона буде функціонувати, і питання території. Це два питання, які залишились саме в документі з 20 пунктів,
– зазначив президент.
Водночас глава держави додав, що питання гарантій безпеки для України повністю узгоджені і готові на 100%, залишаються лише уточнення щодо терміну їх дії.
Що обговорювали лідери України та США під час зустрічі?
Володимир Зеленський та Дональд Трамп продовжували обговорювати питання мирного врегулювання війни в Україні. Попри те, що процес перемовин тривалий – існують позитивні зміни.
Лідери зосередили увагу на питанні винесення мирного плану на референдум. Зеленський зазначив, що Україні потрібно щонайменше 60 днів припинення вогню для проведення референдуму, проте Росія не погоджується на припинення вогню.