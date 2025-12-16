"Наши команды встретятся в США": Зеленский высказался о следующем этапе переговоров

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в ближайшее время доработает документы. После этого Соединенные Штаты проведут консультации с россиянами.

Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами, сообщает 24 Канал.

Каким может быть следующий шаг?

Журналисты спросили у Владимира Зеленского, каким будет следующий этап переговоров.

Сегодня или завтра мы доработаем документ наш, дальше США в ближайшие дни проведут консультации с "русскими",

– пояснил он.

По словам главы государства, после этого состоятся консультации с президентом США.

Впоследствии также пройдет встреча переговорных команд. В разговоре с журналистами Зеленский предположил, что такая встреча может состояться в США уже в ближайшее время, возможно даже в эти выходные. По результатам этих переговоров, добавил он, станет понятно, можно ли будет переходить к обсуждению встречи на уровне лидеров, в частности с президентом Соединенных Штатов.

Что еще заявил Зеленский о переговорах?