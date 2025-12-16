"Наши команды встретятся в США": Зеленский высказался о следующем этапе переговоров
- Украина в ближайшее время доработает документы для переговоров, после чего США проведут консультации с Россией.
- Зеленский заявил, что встреча переговорных команд может состояться в США уже в ближайшее время, возможно в эти выходные.
Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в ближайшее время доработает документы. После этого Соединенные Штаты проведут консультации с россиянами.
Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами, сообщает 24 Канал.
Каким может быть следующий шаг?
Журналисты спросили у Владимира Зеленского, каким будет следующий этап переговоров.
Сегодня или завтра мы доработаем документ наш, дальше США в ближайшие дни проведут консультации с "русскими",
– пояснил он.
По словам главы государства, после этого состоятся консультации с президентом США.
Впоследствии также пройдет встреча переговорных команд. В разговоре с журналистами Зеленский предположил, что такая встреча может состояться в США уже в ближайшее время, возможно даже в эти выходные. По результатам этих переговоров, добавил он, станет понятно, можно ли будет переходить к обсуждению встречи на уровне лидеров, в частности с президентом Соединенных Штатов.
Что еще заявил Зеленский о переговорах?
Владимир Зеленский заявил, что в целом Украина рассчитывает на 5 документов, часть из которых касается гарантий безопасности, которые проголосуют и утвердят в Конгрессе. Речь идет в том числе и о статье "как в НАТО", то есть похожую на пятую статью Альянса.
По словам президента, некоторые пункты первоначального мирного плана были деструктивными для Украины, из-за чего их изъяли из проекта. Сейчас важно, чтобы эти пункты не появились снова в будущем.
Зеленский заявил, что канцлер Мерц предложил идею рождественского перемирия. По его словам, США и Украина поддерживают это предложение, однако решение зависит от "политической воли России".