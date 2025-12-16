Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами, сообщает 24 Канал.
Читайте также Есть хорошие пункты, – нардеп Костенко раскрыл, что именно известно о новом "мирном плане"
Как сейчас выглядит мирный план?
Владимир Зеленский объяснил, что начальная версия мирного плана состояла из 28 пунктов: некоторые из них не соответствовали позиции Украины.
Важно, что их сегодня нет. Это не значит, что у нас идеальный на сегодня план, но это очень рабочая версия. Я благодарю американцев за это партнерство,
– подчеркнул президент.
В то же время, глава государства подчеркнул, что Украина должна оставаться очень внимательной. По словам Зеленского, соответствующие сигналы уже были переданы партнерам, чтобы положения, которые ранее изъяли из проекта, не появились в будущем в других документах.
Напомним, 15 декабря в Берлине прошли переговоры между Зеленским и лидерами стран ЕС, к которым присоединились генсек НАТО и представители США. СМИ сообщают, что в ходе разговора сторонам удалось добиться общей позиции по ряду вопросов, хотя некоторые темы еще нуждаются в обсуждении.
Украина рассчитывает на 5 документов, часть из которых касается гарантий безопасности, которые проголосуют и утвердят в Конгрессе.
Какие гарантии безопасности может получить Украина?
15 декабря лидеры Европы представили свой план гарантий безопасности для Украины, состоящий из 6 пунктов. Он предусматривает оказание Украине устойчивой и значительной поддержки для ее вооруженных сил, численность которых должна оставаться на уровне 800 тысяч человек в мирное время.
Также план включает создание под европейским руководством "многонациональных сил Украины", сформированных из добровольцев стран "коалиции решительных" при поддержке США, для содействия восстановлению ВСУ, защиты воздушного пространства и безопасности на море, с возможностью проведения операций на территории Украины.
Среди прочего – внедрение механизма мониторинга и верификации режима прекращения огня под руководством США с участием международных организаций.