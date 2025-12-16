Про це Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Який вигляд зараз має мирний план?

Володимир Зеленський пояснив, що початкова версія мирного плану складалася з 28 пунктів: деякі з них не відповідали позиції України.

Важливо, що їх сьогодні немає. Це не значить, що у нас ідеальний на сьогодні план, але це дуже робоча версія. Я дякую американцям за це партнерство,

– підкреслив президент.

Водночас глава держави наголосив, що Україна має залишатися дуже уважною. За словами Зеленського, відповідні сигнали вже були передані партнерам, аби положення, які раніше вилучили з проєкту, не з'явилися в майбутньому в інших документах.

Нагадаємо, 15 грудня в Берліні відбулися переговори між Зеленським та лідерами країн ЄС, до яких приєдналися генсек НАТО та представники США. ЗМІ повідомляють, що в ході розмови сторонам вдалося досягти спільної позиції з низки питань, хоча деякі теми ще потребують обговорення.

Наразі Україна розраховує на 5 документів, частина з яких стосується гарантій безпеки, які проголосують та затвердять у Конгресі.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?