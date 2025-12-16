"Наші команди зустрінуться в США": Зеленський висловився про наступний етап переговорів

Володимир Зеленський заявив, що Україна вже найближчим часом доопрацює документи. Після цього Сполучені Штати проведуть консультації з росіянами.

Про це Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Яким може бути наступний крок?

Журналісти запитали у Володимира Зеленського, яким буде наступний етап переговорів.

Сьогодні або завтра ми доопрацюємо документ наш, далі США найближчими днями проведуть консультації з "рускімі",

– пояснив він.

За словами глави держави, після цього відбудуться консультації з президентом США.

Згодом також пройде зустріч переговорних команд. У розмові з журналістами Зеленський припустив, що така зустріч може відбутися у США вже найближчим часом, можливо навіть цими вихідними. За результатами цих переговорів, додав він, стане зрозуміло, чи можна буде переходити до обговорення зустрічі на рівні лідерів, зокрема з президентом Сполучених Штатів.

Що ще заявив Зеленський про переговори?