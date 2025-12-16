"Наші команди зустрінуться в США": Зеленський висловився про наступний етап переговорів
- Україна найближчим часом доопрацює документи для переговорів, після чого США проведуть консультації з Росією.
- Зеленський заявив, що зустріч переговорних команд може відбутися у США вже найближчим часом, можливо цими вихідними.
Володимир Зеленський заявив, що Україна вже найближчим часом доопрацює документи. Після цього Сполучені Штати проведуть консультації з росіянами.
Про це Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами, повідомляє 24 Канал.
Яким може бути наступний крок?
Журналісти запитали у Володимира Зеленського, яким буде наступний етап переговорів.
Сьогодні або завтра ми доопрацюємо документ наш, далі США найближчими днями проведуть консультації з "рускімі",
– пояснив він.
За словами глави держави, після цього відбудуться консультації з президентом США.
Згодом також пройде зустріч переговорних команд. У розмові з журналістами Зеленський припустив, що така зустріч може відбутися у США вже найближчим часом, можливо навіть цими вихідними. За результатами цих переговорів, додав він, стане зрозуміло, чи можна буде переходити до обговорення зустрічі на рівні лідерів, зокрема з президентом Сполучених Штатів.
Що ще заявив Зеленський про переговори?
Володимир Зеленський заявив, що загалом Україна розраховує на 5 документів, частина з яких стосується гарантій безпеки, які проголосують та затвердять у Конгресі. Йдеться зокрема й про статтю "як у НАТО", тобто схожу на п'яту статтю Альянсу.
За словами президента, деякі пункти початкового мирного плану були деструктивними для України, через що їх вилучили з проєкту. Наразі важливо, щоб ці пункти не з'явилися знову в майбутньому.
Зеленський заявив, що канцлер Мерц запропонував ідею різдвяного перемир'я. За його словами, США та Україна підтримують цю пропозицію, проте рішення залежить від "політичної волі Росії".