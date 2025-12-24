Когда Украина может стать членом ЕС: Зеленский назвал детали мирного соглашения

В рамках подготовки мирного плана по завершению войны Украина делает акцент на закреплении конкретной даты вступления в Европейский Союз. Украинская сторона рассматривает членство в ЕС как одну из ключевых гарантий безопасности и важный элемент будущих договоренностей с международными партнерами.

Для Украины конкретная дата вступления в ЕС остается одним из приоритетов. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Что говорится в мирном плане о вступлении Украины в ЕС?

По итогам переговоров с США подготовлены драфты документов, которые в целом отражают общую украинско-американскую позицию, хотя часть вопросов еще требует согласования. В частности, речь идет о рамочном документе из 20 пунктов по завершению войны с участием Украины, США, Европы и России, реакция на который со стороны российской стороны должна определить дальнейшие шаги и сроки решений.

В этом контексте Украина настаивает на закреплении конкретной даты вступления в Европейский Союз, рассматривая членство в ЕС как одну из ключевых гарантий безопасности. Также обсуждается возможность предоставления Украине краткосрочного привилегированного доступа к европейскому рынку. Сейчас вопрос членства находится на стадии оценки и переговоров.

Пока это все оценивается, это все в разговоре. Даты вступления для Украины на сегодня – это двусторонний разговор Америки и Украины без пока европейского подтверждения,

– подчеркнул президент.

В то же время в Киеве отмечают, что Вашингтон в целом поддерживает идею определения четких сроков.

Украинская сторона отмечает, что гарантии безопасности могут вступать в силу поэтапно – зависимости от формата поддержки, ратификационных процедур в парламентах партнерских государств и их конституционных норм. Членство в ЕС в этом контексте рассматривается как составляющая системы гарантий безопасности.

Обратите внимание! В Киеве считают необходимым зафиксировать конкретную дату вступления, в частности 2027 или 2028 годы. При отсутствии четких сроков такие гарантии, по мнению украинской стороны, не могут считаться полноценными.

