Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.
Как проходят переговоры?
По словам президента, Рустем Умеров и Андрей Гнатов уже вернулись после встреч в Соединенных Штатах с представителями Трампа. И выступили с подробными докладами.
Они доложили о рабочих драфтах соглашений, которые уже есть, о пунктах соглашений, которые нам удалось сделать сильнее. Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшей работы. Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество,
– сказал Зеленский.
Лидер государства подчеркнул, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира.
"Мы работаем активно и делаем все, чтобы документы были и чтобы документы были реалистичными. Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет – должно быть дополнительное давление на Россию, мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы мир был", – высказался он.
Что еще говорят о мирных переговорах?
Россияне не хотят мира сейчас, потому что считают, что мир через два – три месяца будет для них лучше. Такое мнение высказал румынский президент.
А вот в США есть соперничество. По сообщению канала NBC News, Рубио и Уиткофф конкурируют из-за мирного плана.