Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

Смотрите также Не в этом году: когда Москва начнет говорить о конце войны всерьез

Как проходят переговоры?

По словам президента, Рустем Умеров и Андрей Гнатов уже вернулись после встреч в Соединенных Штатах с представителями Трампа. И выступили с подробными докладами.

Они доложили о рабочих драфтах соглашений, которые уже есть, о пунктах соглашений, которые нам удалось сделать сильнее. Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшей работы. Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество,

– сказал Зеленский.

Лидер государства подчеркнул, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира.

"Мы работаем активно и делаем все, чтобы документы были и чтобы документы были реалистичными. Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет – должно быть дополнительное давление на Россию, мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы мир был", – высказался он.

Интересно! Трамп заявил, что между Зеленским и Путиным есть большая пропасть.

Что еще говорят о мирных переговорах?