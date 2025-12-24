Коли Україна може стати членом ЄС: Зеленський назвав деталі мирної угоди

У межах підготовки мирного плану щодо завершення війни Україна наголошує на закріпленні конкретної дати вступу до Європейського Союзу. Українська сторона розглядає членство в ЄС як одну з ключових безпекових гарантій і важливий елемент майбутніх домовленостей із міжнародними партнерами.

Для України конкретна дата вступу в ЄС залишається одним із пріоритетів. Про це повідомив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Що йдеться в мирному плані про вступ України до ЄС?

За підсумками переговорів зі США підготовлено драфти документів, які загалом відображають спільну українсько-американську позицію, хоча частина питань ще потребує узгодження. Зокрема, йдеться про рамковий документ з 20 пунктів щодо завершення війни за участі України, США, Європи та Росії, реакція на який з боку російської сторони має визначити подальші кроки та строки рішень.

У цьому контексті Україна наполягає на закріпленні конкретної дати вступу до Європейського Союзу, розглядаючи членство в ЄС як одну з ключових гарантій безпеки. Також обговорюється можливість надання Україні короткострокового привілейованого доступу до європейського ринку. Наразі питання членства перебуває на стадії оцінки та переговорів.

Поки це все оцінюється, це все в розмові. Дати вступу для України на сьогодні – це двостороння розмова Америки і України без поки що європейського підтвердження,

– наголосив президент.

Водночас у Києві зазначають, що Вашингтон загалом підтримує ідею визначення чітких термінів.

Українська сторона наголошує, що гарантії безпеки можуть набувати чинності поетапно – залежно від формату підтримки, ратифікаційних процедур у парламентах партнерських держав та їхніх конституційних норм. Членство в ЄС у цьому контексті розглядається як складник системи безпекових гарантій.

Зверніть увагу! У Києві вважають за необхідне зафіксувати конкретну дату вступу, зокрема 2027 або 2028 роки. За відсутності чітких термінів такі гарантії, на думку української сторони, не можуть вважатися повноцінними.

Що відомо про мирні переговори у Вашингтоні?