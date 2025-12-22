Базовый блок документов для завершения войны уже готов, – Зеленский
- Украина вместе с Европой и США подготовила базовый блок документов для завершения войны с Россией, включающий 20 пунктов мирного плана.
- Продолжаются доработки документов с партнерами, в частности обсуждается рамочный документ о гарантиях безопасности и двусторонний документ с США, который должен рассматриваться в Конгрессе.
Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Европой и США подготовила базовый блок документов, необходимых для завершения войны с Россией. По его словам, главная цель – справедливый мир и победа Украины на дипломатическом пути, что поможет сохранить жизни украинских защитников.
Продолжаются доработки документов с партнерами. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на Владимира Зеленского во время встречи с дипломатами, передает 24 Канал.
Что сказал президент о мирном плане?
Зеленский уточнил, что уже разработано 20 пунктов мирного плана, а также рамочный документ о гарантиях безопасности между Украиной, Европой и США.
Кроме того, есть двусторонний документ с США, который должен рассматриваться в Конгрессе. Детали президент не раскрыл, однако подчеркнул важность понимания того, на что может рассчитывать украинская армия после подписания таких гарантий.
Отдельно наработан первый драфт договора о восстановлении Украины и экономическую стратегию восстановления.
Зеленский отметил, что базовый блок документов уже готов, хотя некоторые детали еще требуют доработки и фидбека от США и других партнеров.
Мирные переговоры: последние новости
Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры по Украине являются многосторонним процессом и получили новый импульс от США. Он выразил оптимизм относительно будущего переговоров, хотя не может предоставить подробные комментарии.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина в частном порядке признает возможность потери Донецкой области. В то же время Джей Ди Вэнс отметил, что споры о подчинении Донецкой области задерживают мирные переговоры.