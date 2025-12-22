Базовий блок документів для завершення війни вже готовий, – Зеленський
- Україна разом з Європою та США підготувала базовий блок документів для завершення війни з Росією, що включає 20 пунктів мирного плану.
- Тривають доопрацювання документів з партнерами, зокрема обговорюється рамковий документ про гарантії безпеки та двосторонній документ із США, який має розглядатися в Конгресі.
Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із Європою та США підготувала базовий блок документів, необхідних для завершення війни з Росією. За його словами, головна мета – справедливий мир та перемога України на дипломатичному шляху, що допоможе зберегти життя українських захисників.
Тривають доопрацювання документів з партнерами. Про це пише "РБК-Україна"з посиланням на Володимира Зеленського під час зустрічі з дипломатами, передає 24 Канал.
Що сказав президент про мирний план?
Зеленський уточнив, що вже розроблено 20 пунктів мирного плану, а також рамковий документ про гарантії безпеки між Україною, Європою та США.
Крім того, є двосторонній документ із США, який має розглядатися в Конгресі. Деталі президент не розкрив, однак наголосив на важливості розуміння того, на що може розраховувати українська армія після підписання таких гарантій.
Окремо напрацьовано перший драфт договору про відновлення України та економічну стратегію відбудови.
Зеленський зазначив, що базовий блок документів уже готовий, хоча деякі деталі ще потребують доопрацювання та фідбеку від США та інших партнерів.
Мирні переговори: останні новини
Кирило Буданов заявив, що мирні переговори щодо України є багатостороннім процесом і отримали новий імпульс від США. Він висловив оптимізм щодо майбутнього переговорів, хоча не може надати детальні коментарі.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна в приватному порядку визнає можливість втрати Донецької області. Водночас Джей Ді Венс зазначив, що суперечки щодо підпорядкування Донецької області затримують мирні переговори.