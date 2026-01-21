Угрожал прострелить колени и бросать гранаты: в Хмельницком задержали митингующего

В среду, 21 января, сотни людей в Хмельницком перекрыли дорогу из-за "несправедливых отключений". Один из митингующих угрожал кому-то простелить колени и бросать гранаты.

О задержании митингующего сообщили 24 Каналу в полиции Хмельницкой области.

Что известно об инциденте на митинге в Хмельницком?

Вечером 21 января сотни людей вышли на улицы города, чтобы выразить протест отключением света. Во время митинга один из мужчин угрожал кому-то прострелить колени и бросать гранаты.

В полиции подтвердили задержание митингующего. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента для дальнейших процессуальных действий.

Мужчина угрожает кому-то на митинге: смотрите видео

Мітингувальника затримала поліція: дивіться відео

Митинг в Хмельницком: что известно?