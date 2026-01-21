Об этом сообщают корреспонденты Суспільне Хмельницький.

Что известно о протестах в Хмельницком?

По состоянию на 17:00 участие в протесте принимали около 50 человек. Утром того же дня АО "Хмельницкоблэнерго" обнародовало обновленный график почасовых отключений света на 21 января. В компании объяснили, что ограничения введены из-за массированных ударов России по энергетической инфраструктуре.

Протестующие перекрыли одну из ключевых улиц – Каменецкую. После вмешательства полиции участники акции двинулись в городской совет, одновременно правоохранители продолжили ограничивать движение на улице.

Как отмечают журналисты Общественного, впоследствии участники акции направились к Хмельницкой областной военной администрации, чтобы получить разъяснения относительно причин введенного графика отключений электроэнергии.

Из-за перекрытия дороги общественный транспорт в районе не курсирует – задержки в движении достигают почти часа. По состоянию на 18:20 количество участников возросло до около 150 человек. Они находятся на двух локациях в городе.

Протест в Хмельницком

Председатель "Хмельницкоблэнерго" Святослав Козленко отметил, что энергосистема Украины работает как единое целое, поэтому повреждения в одном регионе из-за ракетных и дроновых атак влияют на электроснабжение в других областях.

Он также отметил, что сложные погодные условия усложняют работу аварийных бригад и повышают уровень аварийности в сетях. По его словам, энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить подачу света и тепла, несмотря на действия врага.

Козленко подчеркнул, что решение об ограничении электроснабжения принимает не облэнерго – отключения осуществляются по распоряжению "Укрэнерго" в связи с дефицитом мощностей и необходимостью стабилизации энергосистемы.

"Не только в Хмельницкой области применяются длинные графики почасовых отключений. В смежных областях, таких как с нашими – Винницкая, Житомирская, Киевская – применяются еще большие перерывы в электроснабжении", – добавил заместитель технического директора АО "Хмельницкоблэнерго" Андрей Чайка.

Он говорит, что в этих областях есть проблемы с низким напряжением. Сейчас в Хмельницкой области действуют графики отключений до 17 часов в сутки.

"Это вынужденная мера. Если не выполнять графики ограничений, будет применен специальный график аварийных отключений, который обесточивает большую часть области, несмотря на объекты критической инфраструктуры", – говорит он.

Если аварийные графики применить, то это может привести к худшим последствиям, например к полному отключению и повреждению этих объектов, оттаивания трубопроводов, повреждения объектов генерации, теплоснабжения.

Почему действуют графики в "спокойных" областях?