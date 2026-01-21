Погрожував прострілити коліна та кидати гранати: у Хмельницькому затримали мітингувальника
- У Хмельницькому затримали мітингувальника, який погрожував прострілити коліна та кидати гранати під час протесту через відключення світла.
- У мітингу брали участь близько 150 людей, які перекрили вулицю, що викликало затримки громадського транспорту.
У середу, 21 січня, сотні людей у Хмельницькому перекрили дорогу через "несправедливі відключення". Один з мітингувальників погрожував комусь простелити коліна та кидати гранати.
Про затримання мітингувальника повідомили 24 Каналу у поліції Хмельниччини.
Що відомо про інцидент на мітингу у Хмельницькому?
Ввечері 21 січня сотні людей вийшли на вулиці міста, аби висловити протест відключенням світла. Під час мітингу один з чоловіків погрожував комусь прострелити коліна та кидати гранати.
В поліції підтвердили затримання мітингувальника. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту для подальших процесуальних дій.
Мітинг у Хмельницькому: що відомо?
У Хмельницькому відбулася акція протесту проти тривалих відключень електроенергії. Близько 150 людей перекрили вулицю Кам’янецьку.
Через акцію протесту та перекриття дороги громадський транспорт у районі не курсує – затримки в русі сягають майже години. Станом на 18:20 кількість учасників зросла до близько 150 людей. Вони перебувають на двох локаціях у місті.
Голова "Хмельницькобленерго" Святослав Козленко наголосив, що енергосистема України працює як єдине ціле, тому пошкодження в одному регіоні через ракетні та дронові атаки впливають на електропостачання в інших областях.