Постраждалого доставили до лікарні. Про це повідомила Національна поліція України.

Які деталі стрілянини на Київщині?

За даними поліції, медики повідомили їх про госпіталізацію чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Виявилось, що 36-річний житель села Новосілки повертався додому з прогулянки з собакою. Тоді біля під'їзду раптом нападник двічі вистрілив та втік.

На місці події правоохоронці виявили гільзи та кулю від вогнепальної зброї, які направлені для проведення відповідної експертизи,

– йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що зловмисником виявився 39-річний уродженець Донеччини. За кілька годин його викрили "за гарячим слідом" за підтримки спецпідрозділу КОРД.

Під час обшуку у затриманого правоохоронці виявили та вилучили пістолет із встановленим глушником, набої, пігулки метадону та мобільні телефони.

Чоловіка підозрюють у закінченому замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Нападнику загрожує до 15 років ув'язнення. Наразі встановлюється замовник злочину і можливі співучасники.

