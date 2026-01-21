Постраждалого доставили до лікарні. Про це повідомила Національна поліція України.
Які деталі стрілянини на Київщині?
За даними поліції, медики повідомили їх про госпіталізацію чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Виявилось, що 36-річний житель села Новосілки повертався додому з прогулянки з собакою. Тоді біля під'їзду раптом нападник двічі вистрілив та втік.
На місці події правоохоронці виявили гільзи та кулю від вогнепальної зброї, які направлені для проведення відповідної експертизи,
– йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що зловмисником виявився 39-річний уродженець Донеччини. За кілька годин його викрили "за гарячим слідом" за підтримки спецпідрозділу КОРД.
Під час обшуку у затриманого правоохоронці виявили та вилучили пістолет із встановленим глушником, набої, пігулки метадону та мобільні телефони.
Чоловіка підозрюють у закінченому замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Нападнику загрожує до 15 років ув'язнення. Наразі встановлюється замовник злочину і можливі співучасники.
Останні схожі події в Україні
Стрілянина нещодавно сталась на Львівщині. У селищі Рудно невідомий відкрив вогонь по мікроавтобусу військових ТЦК з травматичної зброї. Зловмисника також втік з місця події, тому поліція оголошувала перехоплення.
Раніше у Дніпрі під час заходів оповіщення чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК. Внаслідок цього постраждали двоє з них. Для затримання нападника один із військових здійснив попереджувальні постріли в повітря.
У Сумах 60-річний чоловік стріляв із вікна по підлітках. Поранення отримали 6 дітей. У зловмисника вилучили мисливську гладкоствольну рушницю.