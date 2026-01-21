О задержании митингующего сообщили 24 Каналу в полиции Хмельницкой области.
Смотрите также На Киевщине мужчина дважды выстрелил в другого и скрылся
Что известно об инциденте на митинге в Хмельницком?
Вечером 21 января сотни людей вышли на улицы города, чтобы выразить протест отключением света. Во время митинга один из мужчин угрожал кому-то прострелить колени и бросать гранаты.
В полиции подтвердили задержание митингующего. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента для дальнейших процессуальных действий.
Мужчина угрожает кому-то на митинге: смотрите видео
Митинг в Хмельницком: что известно?
В Хмельницком состоялась акция протеста против длительных отключений электроэнергии. Около 150 человек перекрыли улицу Каменецкую.
Из-за акции протеста и перекрытия дороги общественный транспорт в районе не курсирует – задержки в движении достигают почти часа. По состоянию на 18:20 количество участников возросло до около 150 человек. Они находятся на двух локациях в городе.
Председатель "Хмельницкоблэнерго" Святослав Козленко отметил, что энергосистема Украины работает как единое целое, поэтому повреждения в одном регионе из-за ракетных и дроновых атак влияют на электроснабжение в других областях.