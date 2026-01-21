О задержании митингующего сообщили 24 Каналу в полиции Хмельницкой области.

Что известно об инциденте на митинге в Хмельницком?

Вечером 21 января сотни людей вышли на улицы города, чтобы выразить протест отключением света. Во время митинга один из мужчин угрожал кому-то прострелить колени и бросать гранаты.

В полиции подтвердили задержание митингующего. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента для дальнейших процессуальных действий.

Мужчина угрожает кому-то на митинге: смотрите видео

Митинг в Хмельницком: что известно?

  • В Хмельницком состоялась акция протеста против длительных отключений электроэнергии. Около 150 человек перекрыли улицу Каменецкую.

  • Из-за акции протеста и перекрытия дороги общественный транспорт в районе не курсирует – задержки в движении достигают почти часа. По состоянию на 18:20 количество участников возросло до около 150 человек. Они находятся на двух локациях в городе.

  • Председатель "Хмельницкоблэнерго" Святослав Козленко отметил, что энергосистема Украины работает как единое целое, поэтому повреждения в одном регионе из-за ракетных и дроновых атак влияют на электроснабжение в других областях.