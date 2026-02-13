Судьба Украины на волоске: удастся ли мировым лидерам "прорвать тупик" войны, – Politico
- Нынешняя Мюнхенская конференция может не привести к значительным результатам в переговорах по Украине, кроме заявлений о солидарности.
- Владимир Зеленский планирует призвать к усилению давления на Россию и подчеркнуть потребность Украины в ПВО во время собрания.
Нынешняя Мюнхенская конференция может показать, насколько зашли в тупик переговоры по войне в Украине. Европейские чиновники не ожидают существенных прорывов, несмотря на участие мировых лидеров.
США не предоставят гарантии безопасности Украине пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны. Об этом сообщили в Politico.
Смотрите также Мюнхенская конференция – что готовит Украина? Спикер МИД Георгий Тихий о вступлении в ЕС, переговоры с РФ и Арктическую стратегию
Удастся ли достичь прорыва на конференции?
В отель Bayerischer Hof в Мюнхене прибывают десятки мировых лидеров и высокопоставленных чиновников. Шестеро европейских чиновников заявили, что не ожидают от конференции конкретных результатов, кроме очередных заявлений о солидарности.
Европейские чиновники и представитель США сообщили, что Вашингтон не завершит соглашение о гарантиях безопасности для Украины, пока Киев и Москва не договорятся о прекращении войны.
Настойчивые требования России по территории затормозили мирный процесс. Страна-агрессор хочет контролировать Донбасс, а также те части земли, которые она даже не захватила.
Мы до сих пор не видели ни одного признака того, что Россия настроена серьезно, ни по мирным переговорам, ни по их результатам. Поэтому, по крайней мере пока, мой вывод заключается в том, что Россия все еще пытается провести так называемые мирные переговоры,
– заявила глава МИД Латвии.
Владимир Зеленский использует конференцию в эти выходные, чтобы призвать к усилению давления на Россию и продемонстрировать единство с Европой. Он добавил, что отметит потребность страны в ПВО и осветит ее усилия по экспорту оружия.
Последние новости о Мюнхенской конференции
На Мюнхенской конференции по безопасности обсуждаются вопросы поддержки Украины. Германия уже предоставила 11,5 миллиарда евро помощи.
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности открылся Украинский дом. Он будет работать до 14 февраля.
Андрей Сибига встретился с китайской делегацией на конференции в Мюнхене китайской делегацией на конференции в Мюнхене. Он пригласил министра иностранных дел Китая посетить Украину.