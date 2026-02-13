Доля України на волосині: чи вдасться світовим лідерам "прорвати глухий кут" війни, – Politico

Цьогорічна Мюнхенська конференція може показати, наскільки зайшли в глухий кут переговори щодо війни в Україні. Європейські чиновники не очікують суттєвих проривів, незважаючи на участь світових лідерів.

США не нададуть гарантії безпеки Україні доки Київ і Москва не досягнуть загальної угоди про припинення війни. Про це повідомили в Politico.

Чи вдасться досягти прориву на конференції?

До готелю Bayerischer Hof у Мюнхені прибувають десятки світових лідерів та високопосадовців. Шестеро європейських чиновників заявили, що не очікують від конференції конкретних результатів, окрім чергових заяв про солідарність.

Європейські чиновники та представник США повідомили, що Вашингтон не завершить угоду щодо гарантій безпеки для України, поки Київ і Москва не домовляться про припинення війни.

Наполегливі вимоги Росії щодо території загальмували мирний процес. Країна-агресор хоче контролювати Донбас, а також ті частини землі, які вона навіть не захопила.

Ми досі не бачили жодної ознаки того, що Росія налаштована серйозно, ні щодо мирних переговорів, ні щодо їхніх результатів. Тож, принаймні наразі, мій висновок полягає в тому, що Росія все ще намагається провести так звані мирні переговори,

– заявила глава МЗС Латвії.

Володимир Зеленський використає конференцію цими вихідними, щоб закликати до посилення тиску на Росію та продемонструвати єдність з Європою. Він додав, що наголосить на потребі країни в ППО та висвітлить її зусилля щодо експорту зброї.

