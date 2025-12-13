Скандал в роддоме в Боярке: медсестра уколола младенцу 20 доз вакцины вместо одной

В городе Боярка Киевской области медсестра ошибочно ввела новорожденному ребенку сразу 20 доз вакцины против туберкулеза вместо одной. Кроме того, младенца одновременно прививали еще и от гепатита.

Об инциденте сообщили в сюжете "Единые новости". Теперь из-за ошибки медсестры вся семья вынуждена регулярно проходить обследование на туберкулез, а сам ребенок с первых дней жизни принимает сильные противотуберкулезные препараты, передает 24 Канал.

Как младенцу вкололи 20-кратную дозу вакцины?

Врачи признают факт ошибки, однако привлечь виновных медиков к реальной ответственности в Украине удается редко.

Мама ребенка Людмила Скалозуб рассказывает, что после прививки младенец стал очень беспокойным, имеет проблемы с пищеварением и часто плачет, не давая семье нормально спать.

По словам женщины, вакцина БЦЖ была рассчитана на 20 детей, но всю дозу ввели одному ребенку.

Врачи не могли предусмотреть, как сочетание вакцин и такая большая доза повлияют на организм младенца – существовала даже угроза развития туберкулеза.

Об ошибке семье сообщили только вечером того же дня, когда в палату пришли врачи, администрация роддома и фтизиатр. После этого маму с ребенком госпитализировали в областную детскую больницу.

Впоследствии Людмила начала писать официальные жалобы. Медсестра, которая сделала инъекцию, уволилась по собственному желанию, а позже с должности сняли и главного врача роддома.

В то же время, по мнению матери, этого недостаточно – виновная медработница должна понести полноценную ответственность.

Между тем расследование в больнице показало, что медсестра Заец Е.М. нарушила правила прививок. Поэтому ее привлекли к дисциплинарной ответственности, а само медучреждение – к трудовой ответственности.

