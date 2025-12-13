Скандал у пологовому в Боярці: медсестра вколола немовляті 20 доз вакцини замість однієї
- У Боярці медсестра помилково ввела новонародженій 20 доз вакцини БЦЖ замість однієї.
- Матір дитини вимагає повноцінного покарання для медпрацівниці.
У місті Боярка на Київщині медсестра помилково ввела новонародженій дитині одразу 20 доз вакцини проти туберкульозу замість однієї. Крім того, немовля одночасно щепили ще й від гепатиту.
Про інцидент повідомили у сюжеті "Єдині новини". Тепер через помилку медсестри вся родина змушена регулярно проходити обстеження на туберкульоз, а сама дитина з перших днів життя приймає сильні протитуберкульозні препарати, передає 24 Канал.
Як немовляті вкололи 20-разову дозу вакцини?
Лікарі визнають факт помилки, однак притягнути винних медиків до реальної відповідальності в Україні вдається рідко.
Мама дитини Людмила Скалозуб розповідає, що після щеплення немовля стало дуже неспокійним, має проблеми з травленням і часто плаче, не даючи родині нормально спати.
За словами жінки, вакцина БЦЖ була розрахована на 20 дітей, але всю дозу ввели одній дитині.
Лікарі не могли передбачити, як поєднання вакцин і така велика доза вплинуть на організм немовляти – існувала навіть загроза розвитку туберкульозу.
Про помилку родині повідомили лише ввечері того ж дня, коли до палати прийшли лікарі, адміністрація пологового будинку та фтизіатр. Після цього маму з дитиною госпіталізували до обласної дитячої лікарні.
Згодом Людмила почала писати офіційні скарги. Медсестра, яка зробила ін'єкцію, звільнилася за власним бажанням, а пізніше з посади зняли й головного лікаря пологового будинку.
Водночас, на думку матері, цього недостатньо – винна медпрацівниця має понести повноцінну відповідальність.
Тим часом розслідування в лікарні показало, що медсестра Заєць О.М. порушила правила щеплень. Через це її притягнули до дисциплінарної відповідальності, а сам медзаклад – до трудової відповідальності.
Що відомо про інші помилки лікарів в Україні?
- У грудні 2022 року в дитячій лікарні Рівного померло немовля під час операції. Слідство вважає, що причиною стала недбалість медсестри: вона принесла в операційну несертифіковану електричну грілку і не перевірила її температуру. Через це дитина отримала опіки на 45% тіла і померла від опікового шоку. Медсестрі оголосили підозру в неналежному виконанні обов’язків, їй загрожує до трьох років ув'язнення.
- У Полтаві 25 липня помер 13-річний хлопчик, який раніше випадково випив оцтову кислоту з пляшки з-під води. Він отримав хімічні опіки і два місяці лікувався в лікарні. Під час ендоскопії його стан раптово погіршився, і медики не змогли його врятувати. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за неналежне виконання обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки. Покарання може сягати до 5 років обмеження волі.
- У серпні 2023 року в Дніпрі в лікарні імені Руднєва під час операцій померли 11-річний хлопчик Ілля Шишаков і 32-річний військовий Руслан Коріхов. За словами батька хлопчика, лікарі затримали переведення Іллі в заклад з необхідним обладнанням, що значно зменшило його шанси на виживання.