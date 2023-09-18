У лікарні імені Руднєва в Дніпрі 11 пацієнтів потрапили до реанімації після операцій. Причиною побічної реакції, за даними МОЗ, ймовірно стали медичні препарати для внутрішньовенного наркозу.

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Серед загиблих 11-річний хлопчик та військовий

Двох постраждалих лікарям врятувати не вдалося. 11-річний хлопчик Ілля Шишаков та 32-річний військовий Руслан Коріхов померли.

Роман Шишаков розповів, що його син Ілля опинився в лікарні 10 серпня. Там дитині мали зробити операцію, яку давно планували.

"Діагноз лікарняний має назву фімоз. Це стандартна, майже косметична операція для хлопчиків, пов’язана зі статевими органами. Ми планували її досить давно. Але вирішили зробити зараз. Два дні займає операція – день втручання, наступний під наглядом і додому", – розповів він.

Чоловік зауважив, що сім’я звернулася до лікарні імені Руднєва не вперше. Він каже, що вже знав, куди та до яких лікарів вони йдуть.

Стан весь час погіршувався

Хлопчика прооперували зранку 10 серпня. За словами батька, після наркозу син був кволим, але його нічого не турбувало.

Але потім стан погіршувався. Почалась нудота, блювота, підіймалася температура. І це був не єдиний випадок – поряд в цій же палаті й в сусідній були діти, яких прооперували в той же день і симптоми були у всіх однакові,

– розповів Роман Шишаков.

Батько каже, що близько третьої години дня родичі пацієнтів почали питати медичних працівників, що відбувається, адже розуміли, що такий стан після наркозу – не норма. Однак лікарі запевняли в протилежному.

За словами батька, стан Іллі погіршився близько четвертої години дня. З організму хлопчика не виходила рідина. Хлопчик скаржився на болі в попереку та ногах. Тіло дитини пожовтіло, а губи посиніли. Ввечері він почав вкриватися плямами, схожими на крововиливи. У такому стані його перевели до палати інтенсивної терапії.

Хлопчика перевели до обласної лікарні

Вранці 11 серпня батькам Іллі повідомили, що його переводять обласної дитячої лікарні. За словами Романа Шишакова, у Руднєва лікарі запевняли, що "все під контролем". До реанімації хлопчик потрапив у тяжкому стані. У нього вже почали відмовляти внутрішні органи.

"На моє питання, які наші шанси викарабкатися, лікар каже, що зазвичай позитивний вихід пацієнтів з цього стану десь 20-40%, але за умови, якщо ви до нас потрапляєте в перший день, ви до нас приїхали в другий", – розповів батько хлопчика.

У дитини відмовили органи і зупинилось серце

Чоловік каже, що Ілля був першим пацієнтом, якого привезли з лікарні імені Руднєва. Близько четвертої години дня 11 серпня хлопчику почали робити гемодіаліз. Згодом до лікарні на швидкій почали привозити інших постраждалих дітей.

"О 10-й вечора в нього падає сатурація, його вводять у медикаментозний сон. Ставлять на штучну вентиляцію легень, відкачують близько літра з легень кривавої рідини… і о 1:50 12 серпня в нього зупинка серця, 20 – 30 хвилин реанімації, лікарів п’ять навколо нього було. І на жаль, реанімувати не вдалося", – розповів Роман Шишаков.

Чоловік каже, що всіх постраждалих дітей та дорослих у лікарні імені Руднєва оперували протягом трьох днів – 8, 9 і 10 серпня. За його словами, не перестали проводити операції навіть тоді, коли кілька пацієнтів скаржились на самопочуття.

Батько хлопчика вважає, що лікарі зменшили шанси його сина на виживання, адже тримали його в лікарні, хоч і розуміли, що в закладі немає потрібного обладнання.

Жовтуха – перший ознак відмови внутрішніх органів, печінки та нирок. Тобто ви бачите таку ситуацію і вона може призвести до того, що потрібно робити той же діаліз, підключати до апарату. У лікарні Руднєва немає діалізу. Ви розумієте, що в вас тяжкий стан, як можуть розгортатися ці всі події, і ви тримаєте 12 годин дитину, знижуючи її шанси,

– каже Роман Шишаков.

У лікарні продовжують оперувати дітей

Після інциденту в лікарні імені Руднєва припинили всі операції та розпочали розслідування. Однак вже 4 вересня заборону зняли. Батько хлопчика каже, що це стало основною причиною, чому він поділився своєю історією на загал.

"Ніяких висновків ніхто не чув. Лікарі як можуть бути винні, так можуть бути й невинні. Але ми ж говоримо не про крадіжку, не про псування майна, а про життя дітей. І вони не відсторонені й продовжують виконувати свої обов’язки", – розповів чоловік.

Чоловік каже, що в усіх постраждалих пацієнтів був спільний набір препаратів, який застосовувався під час операцій. Причиною смерті його сина, як написали у свідоцтві, стало ускладнення після хірургічних та терапевтичних втручань, лікарський засіб або медикамент. Роман Шишаков вважає, що трагедію в лікарні імені Руднєва зараз намагаються замовчувати.

Роман Шишаков розповідає, що спілкувався із родичами однієї із постраждалих.

"Вони приїхали спеціально з іншого міста в клініку Руднєва робити операцію. Вона вже вдома. Вона сказала, що їх виписали, але цим це все закінчиться незрозуміло. Що дуже серйозно уражені внутрішні органи, тобто дуже довге буде відновлення. І чи станеться повне відновлення навіть лікарі сказати не можуть. Тобто ми кажемо про те, що людина може залишитися з інвалідністю на все життя”, – розповів він.

Що кажуть у лікарні

Головний лікар Ігор Македонський телефоном розповів, що поки немає інформації, триває розслідування. За його словами, усі документи знаходяться у прокуратурі, тому він не може коментувати це.

Поки що зарано,

– сказав він.

У Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області повідомили вже відкрито два провадження.

Наразі призначено 31 судову експертизу. Серед них токсикологічні експертизи, експертизи сильнодійних та отруйних лікарських засобів, а також судово-медичні експертизи. Правоохоронці очікують результати лабораторного контролю якості вилучених в Руднєва лікарських засобів.

Також провели обшуки у виробників та постачальників лікарських засобів, вилучили ліки та документацію. Правоохоронці допитали потерпілих та свідків, у тому числі медичних працівників лікарні.

Зараз ці препарати заборонені

Засоби, які могли спричинити такі побічні реакції, тимчасово заборонила Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками по всій країні. На сайті Міністерства охорони здоров'я йдеться про заборону реалізації та застосування декількох партій медичних препаратів.

Мовиться про три найменування медпрепаратів. Відповідно до наказів, усім хто реалізовує, зберігає та застосовує ці лікарські засоби, потрібно невідкладно перевірити наявність вказаних серій та вилучити їх.

Помер також військовий

Другого прооперованого у лікарні імені Руднєва, якого не змогли врятувати, звати Руслан Коріхов. Йому було 32 роки.

Роман Шишаков розповів, що чоловік довше боровся за життя, однак 16 серпня помер в обласні лікарні імені Мечникова, куди його перевели до реанімації.

Померлий був військовим, пішов за контрактом до лав Збройних сил України у 2013 році. Чоловік служив у 25-тій десантній бригаді. У перший день повномасштабного вторгнення пішов захищати країну.

Однак підірване у 2014 році здоров’я дало про себе знати – постала необхідність хірургічного втручання. Його направили до лікарні імені Руднєва, де провели операцію на руці. У військового був відірваний біцепс.

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