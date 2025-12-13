Про інцидент повідомили у сюжеті "Єдині новини". Тепер через помилку медсестри вся родина змушена регулярно проходити обстеження на туберкульоз, а сама дитина з перших днів життя приймає сильні протитуберкульозні препарати, передає 24 Канал.

Як немовляті вкололи 20-разову дозу вакцини?

Лікарі визнають факт помилки, однак притягнути винних медиків до реальної відповідальності в Україні вдається рідко.

Мама дитини Людмила Скалозуб розповідає, що після щеплення немовля стало дуже неспокійним, має проблеми з травленням і часто плаче, не даючи родині нормально спати.

За словами жінки, вакцина БЦЖ була розрахована на 20 дітей, але всю дозу ввели одній дитині.

Лікарі не могли передбачити, як поєднання вакцин і така велика доза вплинуть на організм немовляти – існувала навіть загроза розвитку туберкульозу.

Про помилку родині повідомили лише ввечері того ж дня, коли до палати прийшли лікарі, адміністрація пологового будинку та фтизіатр. Після цього маму з дитиною госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

Згодом Людмила почала писати офіційні скарги. Медсестра, яка зробила ін'єкцію, звільнилася за власним бажанням, а пізніше з посади зняли й головного лікаря пологового будинку.

Водночас, на думку матері, цього недостатньо – винна медпрацівниця має понести повноцінну відповідальність.

Тим часом розслідування в лікарні показало, що медсестра Заєць О.М. порушила правила щеплень. Через це її притягнули до дисциплінарної відповідальності, а сам медзаклад – до трудової відповідальності.

Що відомо про інші помилки лікарів в Україні?