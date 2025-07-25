Оцтова кислова була налита у пляшку з-під води. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську обласну прокуратуру.

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Що відомо про отруєння хлопчика оцтом?

За попередніми даними слідства, трагедія бере початок ще з травня 2025 року. Тоді, перебуваючи вдома, підліток випадково випив оцтову кислоту, яка була в пляшці з-під мінеральної води. У результаті він отримав хімічні опіки. Його госпіталізували, і протягом двох місяців лікарі надавали дитині необхідну допомогу.

25 липня хлопцеві мали провести ендоскопічне обстеження під загальним наркозом, однак під час процедури його стан різко погіршився. Медики намагалися реанімувати пацієнта, але зусилля виявилися марними.

Обставини смерті наразі ретельно вивчаються. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України – "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до трьох років із можливим позбавленням права обіймати певні посади на такий же термін.