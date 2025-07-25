Уксусная кислая была налита в бутылку из-под воды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру.

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Что известно об отравлении мальчика уксусом?

По предварительным данным следствия, трагедия берет начало еще с мая 2025 года. Тогда, находясь дома, подросток случайно выпил уксусную кислоту, которая была в бутылке из-под минеральной воды. В результате он получил химические ожоги. Его госпитализировали, и в течение двух месяцев врачи оказывали ребенку необходимую помощь.

25 июля парню должны были провести эндоскопическое обследование под общим наркозом, однако во время процедуры его состояние резко ухудшилось. Медики пытались реанимировать пациента, но усилия оказались тщетными.

Обстоятельства смерти сейчас тщательно изучаются. Правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины – "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы до трех лет с возможным лишением права занимать определенные должности на такой же срок.