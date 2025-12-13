Об инциденте сообщили в сюжете "Единые новости". Теперь из-за ошибки медсестры вся семья вынуждена регулярно проходить обследование на туберкулез, а сам ребенок с первых дней жизни принимает сильные противотуберкулезные препараты, передает 24 Канал.
Как младенцу вкололи 20-кратную дозу вакцины?
Врачи признают факт ошибки, однако привлечь виновных медиков к реальной ответственности в Украине удается редко.
Мама ребенка Людмила Скалозуб рассказывает, что после прививки младенец стал очень беспокойным, имеет проблемы с пищеварением и часто плачет, не давая семье нормально спать.
По словам женщины, вакцина БЦЖ была рассчитана на 20 детей, но всю дозу ввели одному ребенку.
Врачи не могли предусмотреть, как сочетание вакцин и такая большая доза повлияют на организм младенца – существовала даже угроза развития туберкулеза.
Об ошибке семье сообщили только вечером того же дня, когда в палату пришли врачи, администрация роддома и фтизиатр. После этого маму с ребенком госпитализировали в областную детскую больницу.
Впоследствии Людмила начала писать официальные жалобы. Медсестра, которая сделала инъекцию, уволилась по собственному желанию, а позже с должности сняли и главного врача роддома.
В то же время, по мнению матери, этого недостаточно – виновная медработница должна понести полноценную ответственность.
Между тем расследование в больнице показало, что медсестра Заец Е.М. нарушила правила прививок. Поэтому ее привлекли к дисциплинарной ответственности, а само медучреждение – к трудовой ответственности.
Что известно о других ошибках врачей в Украине?
- В декабре 2022 года в детской больнице Ровно умер младенец во время операции. Следствие считает, что причиной стала халатность медсестры: она принесла в операционную несертифицированную электрическую грелку и не проверила ее температуру. Из-за этого ребенок получил ожоги на 45% тела и умер от ожогового шока. Медсестре объявили подозрение в ненадлежащем исполнении обязанностей, ей грозит до трех лет заключения.
- В Полтаве 25 июля умер 13-летний мальчик, который ранее случайно выпил уксусную кислоту из бутылки из-под воды. Он получил химические ожоги и два месяца лечился в больнице. Во время эндоскопии его состояние внезапно ухудшилось, и медики не смогли его спасти. Правоохранители начали уголовное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия. Наказание может достигать до 5 лет ограничения свободы.
- В августе 2023 года в Днепре в больнице имени Руднева во время операций умерли 11-летний мальчик Илья Шишаков и 32-летний военный Руслан Корихов. По словам отца мальчика, врачи задержали перевод Ильи в заведение с необходимым оборудованием, что значительно уменьшило его шансы на выживание.