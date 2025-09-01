Младший сын известного украинского диссидента и политика Степана Хмары Тарас стал на защиту Украины. Такое решение он принял с достоинством и решимостью.

Тарас Хмара мобилизовался для защиты Украины. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на сообщение председателя Всеукраинского женского движения "За свободную Украину" Раисы Шматко.

Что известно о мобилизации Тараса Хмары?

Раиса Шматко отметила, что Тарас решительно принял это решение как свой долг и намерен выполнить его с честью.

Сегодня собирали нашего Тараса на фронт. Солнышко, пусть Бог хранит тебя везде и всегда, а мы скоро приедем,

– написала она в Facebook.

Мать Тараса, Роксолана Хмара, выражает благодарность в комментариях за поддержку сына.



Тарас Хмара мобилизовался в армию / Фото Раисы Шматко

Никаких дополнительных деталей о мобилизации Тараса Хмары Раиса Шматко и его мать, вторая жена Степана Хмары, не предоставили.

Кто такой Степан Хмара?