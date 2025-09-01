Тарас Хмара мобилизовался для защиты Украины. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на сообщение председателя Всеукраинского женского движения "За свободную Украину" Раисы Шматко.
Что известно о мобилизации Тараса Хмары?
Раиса Шматко отметила, что Тарас решительно принял это решение как свой долг и намерен выполнить его с честью.
Сегодня собирали нашего Тараса на фронт. Солнышко, пусть Бог хранит тебя везде и всегда, а мы скоро приедем,
– написала она в Facebook.
Мать Тараса, Роксолана Хмара, выражает благодарность в комментариях за поддержку сына.
Тарас Хмара мобилизовался в армию / Фото Раисы Шматко
Никаких дополнительных деталей о мобилизации Тараса Хмары Раиса Шматко и его мать, вторая жена Степана Хмары, не предоставили.
Кто такой Степан Хмара?
- Степан Хмара – украинский диссидент и политик, который распространял самиздат и впервые в Украине перевел труд Сахарова.
- В 1980 году его арестовали за антисоветскую пропаганду и приговорили к 7 годам заключения и 5 годам ссылки, во время которых он провел 306 суток в карцере.
- После возвращения в Украину стал одним из лидеров Украинского хельсинского союза. В 1990 году избрали народным депутатом Верховной Рады от Львовщины.
- О смерти известного диссидента Степана Хмары стало известно 21 февраля 2024 года. Степан Хмара ушел из жизни в возрасте 86 лет.
- Диссидент считал, что главной целью России является не просто захват Украины, а продвижение своих влияний на Запад, ведь Путин не способен удерживать власть без агрессивной экспансионистской политики.