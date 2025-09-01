Тарас Хмара мобілізувався для захисту України. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на допис голови Всеукраїнського жіночого руху "За вільну Україну" Раїси Шматко.
Що відомо про мобілізацію Тараса Хмари?
Раїса Шматко зазначила, що Тарас рішуче прийняв це рішення як свій обов'язок і має намір виконати його з честю.
Сьогодні збирали нашого Тараса на фронт. Сонечко, нехай Бог береже тебе скрізь і завжди, а ми скоро приїдемо,
– написала вона у Facebook.
Мати Тараса, Роксоляна Хмара, висловлює вдячність у коментарях за підтримку сина.
Тарас Хмара мобілізувався до війська / Фото Раїси Шматко
Жодних додаткових деталей про мобілізацію Тараса Хмари Раїса Шматко та його мати, друга дружина Степана Хмари, не надали.
Хто такий Степан Хмара?
- Степан Хмара – український дисидент і політик, який поширював самвидав і вперше в Україні переклав працю Сахарова.
- У 1980 році його заарештували за антирадянську пропаганду та засудили до 7 років ув'язнення і 5 років заслання, під час яких він провів 306 діб у карцері.
- Після повернення в Україну став одним із лідерів Української гельсінської спілки. У 1990 році обрали народним депутатом Верховної Ради від Львівщини.
- Про смерть відомого дисидента Степана Хмари стало відомо 21 лютого 2024 року. Степан Хмара пішов з життя у віці 86 років.
- Дисидент вважав, що головною метою Росії є не просто захоплення України, а просування своїх впливів на Захід, адже Путін не здатен утримувати владу без агресивної експансіоністської політики.