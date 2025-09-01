Тарас Хмара мобілізувався для захисту України. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на допис голови Всеукраїнського жіночого руху "За вільну Україну" Раїси Шматко.

Дивіться також На Запоріжжі мобілізували батька-одинака, а дітей залишили на узбіччі: реакція ТЦК

Що відомо про мобілізацію Тараса Хмари?

Раїса Шматко зазначила, що Тарас рішуче прийняв це рішення як свій обов'язок і має намір виконати його з честю.

Сьогодні збирали нашого Тараса на фронт. Сонечко, нехай Бог береже тебе скрізь і завжди, а ми скоро приїдемо,

– написала вона у Facebook.

Мати Тараса, Роксоляна Хмара, висловлює вдячність у коментарях за підтримку сина.



Тарас Хмара мобілізувався до війська / Фото Раїси Шматко

Жодних додаткових деталей про мобілізацію Тараса Хмари Раїса Шматко та його мати, друга дружина Степана Хмари, не надали.

Хто такий Степан Хмара?