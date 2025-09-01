Молодший син відомого українського дисидента й політика Степана Хмари Тарас став на захист України. Громадські активісти розповіли про підготовку хлопця до фронту.

Тарас Хмара мобілізувався для захисту України. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на допис голови Всеукраїнського жіночого руху "За вільну Україну" Раїси Шматко.

Що відомо про мобілізацію Тараса Хмари?

Раїса Шматко зазначила, що Тарас рішуче прийняв це рішення як свій обов'язок і має намір виконати його з честю.

Сьогодні збирали нашого Тараса на фронт. Сонечко, нехай Бог береже тебе скрізь і завжди, а ми скоро приїдемо,

– написала вона у Facebook.

Мати Тараса, Роксоляна Хмара, висловлює вдячність у коментарях за підтримку сина.



Тарас Хмара мобілізувався до війська / Фото Раїси Шматко

Жодних додаткових деталей про мобілізацію Тараса Хмари Раїса Шматко та його мати, друга дружина Степана Хмари, не надали.

Хто такий Степан Хмара?