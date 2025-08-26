Зеленский назвал страны, с которыми первыми применят нормы по множественному гражданству
- Зеленский заявил, что первыми странами, где применят нормы относительно множественного гражданства, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.
- Вопрос множественного гражданства Владимир Зеленский обсудил во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев.
Во вторник, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали относительно множественного гражданства. По его словам, правительство в ближайшее время утвердит необходимые нормативные акты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского.
Читайте также Множественное гражданство: что предусматривает закон, кто может получить и не противоречит ли Конституции
Где заработает множественное гражданство?
Владимир Зеленский рассказал, что первыми странами, где применят нормы по множественному гражданству, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.
Эти вопросы президент обсудил во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев, которые поблагодарили за принятый закон и подчеркнули его важность.
Ранее Зеленский заявлял, что первыми странами-партнерами по множественному гражданству будут Германия, Польша, Чехия, государства Балтии.
Справка. Множественное гражданство означает, что лицо одновременно признается гражданином или гражданкой двух или более стран в соответствии с их законодательством. Сейчас более 130 стран мира признают множественное гражданство – это почти все члены ЕС, США, Канада, Великобритания, Швейцария и Израиль.
Что известно о множественном гражданстве в Украине?
- Впервые законодательную инициативу относительно множественного гражданства президент внес в парламент еще в 2021 году, но тогда его предложение отложили. В августе 2024 года Владимир Зеленский повторно внес законопроект, который на этот раз начали активно рассматривать и править (было внесено более 1 300 поправок, большинство из которых было отклонено).
- 18 июня 2025 года Верховная Рада приняла в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине. А 15 июля Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
- Стоит отметить, что закон не позволяет любое иностранное гражданство, а только гражданства тех стран, которые будут внесены в специальный перечень, утвержденного Кабмином.