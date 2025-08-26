Зеленський назвав країни, з якими першими застосують норми щодо множинного громадянства
- Зеленський заявив, що першими країнами, де застосують норми щодо множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.
- Питання множинного громадянства Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців.
У вівторок, 26 серпня, президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі щодо множинного громадянства. За його словами, уряд найближчим часом затвердить необхідні нормативні акти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського.
Де запрацює множинне громадянство?
Володимир Зеленський розповів, що першими країнами, де застосують норми щодо множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.
Ці питання президент обговорив під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців, які подякували за ухвалений закон і підкреслили його важливість.
Раніше Зеленський заявляв, що першими країнами-партнерами щодо множинного громадянства будуть Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії.
Довідка. Множинне громадянство означає, що особа одночасно визнається громадянином або громадянкою двох чи більше країн відповідно до їхнього законодавства. Наразі понад 130 країн світу визнають множинне громадянство – це майже всі члени ЄС, США, Канада, Велика Британія, Швейцарія та Ізраїль.
Що відомо про множинне громадянство в Україні?
- Вперше законодавчу ініціативу щодо множинного громадянства президент вніс до парламенту ще у 2021 році, але тоді його пропозицію відклали. У серпні 2024 року Володимир Зеленський повторно вніс законопроєкт, який цього разу почали активно розглядати та правити (було внесено понад 1 300 правок, більшість із яких було відхилено).
- 18 червня 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. А 15 липня Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
- Варто зазначити, що закон не дозволяє будь-яке іноземне громадянство, а лише громадянства тих країн, які будуть внесені до спеціального переліку, затвердженого Кабміном.