У вівторок, 26 серпня, президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі щодо множинного громадянства. За його словами, уряд найближчим часом затвердить необхідні нормативні акти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського.

Де запрацює множинне громадянство?

Володимир Зеленський розповів, що першими країнами, де застосують норми щодо множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Ці питання президент обговорив під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців, які подякували за ухвалений закон і підкреслили його важливість.

Раніше Зеленський заявляв, що першими країнами-партнерами щодо множинного громадянства будуть Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії.

Довідка. Множинне громадянство означає, що особа одночасно визнається громадянином або громадянкою двох чи більше країн відповідно до їхнього законодавства. Наразі понад 130 країн світу визнають множинне громадянство – це майже всі члени ЄС, США, Канада, Велика Британія, Швейцарія та Ізраїль.

Що відомо про множинне громадянство в Україні?