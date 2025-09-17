Мобилизация в Украине: кто может оплатить штраф от ТЦК со скидкой
- В Украине мужчины от 18 до 60 лет должны соблюдать правила воинского учета во время военного положения, иначе им грозит административная ответственность.
- Штраф от ТЦК можно оплатить со скидкой через приложение Резерв+, оплатив 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы, или подать заявление о признании нарушения по почте.
В Украине продолжается военное положение и мобилизация. В этот период, как и в мирные времена, мужчины должны соблюдать правила воинского учета, ведь иначе военнообязанному может грозить административная ответственность.
В то же время существует возможность оплатить штраф от ТЦК со скидкой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Как оплатить штраф от ТЦК со скидкой?
Специалисты юридической компании "Приходько и партнеры" рассказали, что для уплаты штрафа со скидкой, следует обновить приложение Резерв+ до актуальной версии. Далее в меню необходимо выбрать раздел "Штрафы онлайн", где можно подать заявление о признании нарушения.
В течение трех дней ТЦК и СП принимает решение, после чего в приложении появляется опция оплатить штраф в размере 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы.
Также заявление о признании нарушения правил воинского учета можно подать с помощью почтовой связи в адрес ТЦК и СП.
Что еще стоит знать о штрафах и Резерв+?
В Министерстве обороны объяснили, что уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение, за которое он был начислен. Но повестки могут приходить и в дальнейшем, поскольку обязанность выполнять требования воинского учета остается.
Сейчас через приложение Резерв+ можно оплатить до десятка различных видов штрафов. Чтобы оплатить штраф за нарушение правил воинского учета онлайн, гражданин потратит примерно 4 дня.
Юрист Александра Капитула также объяснила, что в украинском законодательстве нет требования обязательной установки приложения Резерв+. Но его использование упрощает процессы мобилизации и облегчает взаимодействие между военнообязанными и ТЦК и СП.