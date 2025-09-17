Мобілізація в Україні: хто може оплатити штраф від ТЦК зі знижкою
- В Україні чоловіки від 18 до 60 років мають дотримуватися правил військового обліку під час воєнного стану, інакше їм загрожує адміністративна відповідальність.
- Штраф від ТЦК можна оплатити зі знижкою через застосунок Резерв+, сплативши 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми, або подати заяву про визнання порушення поштою.
В Україні триває воєнний стан та мобілізація. У цей період, як і у мирні часи, чоловіки мають дотримуватися правил військового обліку, адже інакше військовозобов'язаному може загрожувати адміністративна відповідальність.
Водночас існує можливість оплатити штраф від ТЦК зі знижкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Як оплатити штраф від ТЦК зі знижкою?
Фахівці юридичної компанії "Приходько та партнери" розповіли, що для сплати штрафу зі знижкою, слід оновити застосунок Резерв+ до актуальної версії. Далі у меню необхідно обрати розділ "Штрафи онлайн", де можна подати заяву про визнання порушення.
Протягом трьох днів ТЦК та СП ухвалює рішення, після чого в застосунку з'являється опція сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми.
Також заяву про визнання порушення правил військового обліку можна подати за допомогою поштового зв'язку на адресу ТЦК та СП.
Що ще варто знати про штрафи та Резерв+?
У Міністерстві оборони пояснили, що сплата штрафу дозволяє закрити одне порушення, за яке він був нарахований. Але повістки можуть приходити й надалі, оскільки обов'язок виконувати вимоги військового обліку залишається.
Наразі через застосунок Резерв+ можна сплатити до десятка різних видів штрафів. Щоб сплати штраф за порушення правил військового обліку онлайн, громадянин витратить приблизно 4 дні.
Юристка Олександра Капітула також пояснила, що в українському законодавстві немає вимоги обов'язкового встановлення застосунку Резерв+. Але його використання спрощує процеси мобілізації та полегшує взаємодію між військовозобов'язаними та ТЦК та СП.