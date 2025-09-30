Укр Рус
30 сентября, 15:49
Какие категории граждан освобождены или имеют отсрочку от мобилизации: полный список

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • От мобилизации освобождены работники государственных органов, родители трех и более детей, а также лица, ухаживающие за близкими с инвалидностью.
  • Студенты, педагоги, ученые и лица, чьи родственники погибли или пропали во время боевых действий, также имеют отсрочку от призыва.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Некоторые категории мужчин могут быть освобождены или получить отсрочку от службы в ВСУ.

24 Канал собрал полный список тех граждан, которые не подлежат призыву или имеют отсрочку от мобилизации. Эти данные содержатся в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кого могут освободить от мобилизации или дать отсрочку?

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

Через службу, здоровья и бронирования:

  • Забронированные за госорганами, местным самоуправлением, предприятиями, учреждениями и организациями.
  • Лица с инвалидностью.
  • Временно непригодные по состоянию здоровья (на 6 – 12 месяцев).

По семейным обстоятельствам:

  • Родители трех и более детей до 18 лет (кроме должников по алиментам).
  • Одинокие матери/родители или те, кто воспитывает ребенка до 18 лет, если второй родитель: умер, лишен прав, пропал без вести, объявлен умершим, в тюрьме и т.д.
  • Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели ребенка с инвалидностью до 18 лет.
  • Лица, воспитывающие ребенка с тяжелыми заболеваниями (перечень в законе), но которому не установлена инвалидность.
  • Родители/опекуны совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Усыновители или опекуны детей-сирот или детей до 18 лет, лишенных родительской опеки.
  • Лица, осуществляющие постоянный уход за больным мужем/женой, родителями или ребенком (по подтверждению медкомиссии).
  • Опекуны лиц, признанных судом недееспособными.
  • Лица, которые имеют супруга/супругу с инвалидностью I или II группы.
  • Лица, имеющие супруга/супругу с инвалидностью III группы в определенных случаях (онкология, отсутствие конечностей, паралич и т.д.).
  • Лица, которые имеют родителей или родителей жены/мужа с инвалидностью I или II группы (при отсутствии других держателей).
  • Члены семьи второй (или третьей, если первый и второй отсутствуют) степени родства, ухаживающие за лицом с инвалидностью I или II группы.
  • Лица, имеющие ребенка до 18 лет и мужа/жену, служащих в армии.

Государственные должностные лица и служащие:

  • Руководители министерств и их заместители, руководители госорганов.
  • Народные депутаты Украины, депутаты ВР АР Крым.
  • Судьи, члены ВСП, ВККС, Конституционного Суда.
  • Уполномоченный ВР по правам человека.
  • Председатель и члены Счетной палаты.
  • Работники органов военного управления, воинских частей, СБУ, СВР, Госпогранслужбы, НГУ, Госспецсвязи, УГО, МВД и эксперты экспертной службы МВД.
  • Дипломатические служащие и лица с дипломатическим рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла.
  • Госслужащие, которые занимаются экспертизой НПА, кибербезопасностью, IT в структурах Президента, ВР, Кабмина.

Призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также:

Педагоги и ученые:

  • Студенты, курсанты, докторанты, интерны, обучающиеся по дневной/дуальной форме и получающие высший уровень образования, чем имеют.
  • Научные и научно-педагогические работники (при наличии ученой степени), педагоги профтехов и школ (если работают на ≥0,75 ставки).

Лица, чьи близкие погибли/пропали

  • Те, чьи близкие родственники погибли или пропали во время АТО (в составе военных формирований, добровольческих подразделений или как работники, привлеченные к обеспечению АТО).
  • Те, чьи близкие погибли/пропали во время боевых действий против РФ (с 2014 года, в том числе во время военного положения).
  • Члены семей Героев Украины (посмертно, за Революцию Достоинства).
  • Лица, которые были лишены личной свободы вследствие агрессии РФ (могут служить только с согласия).

Также не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку, и военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия.

Какие изменения в мобилизации произошли недавно?

  • Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко рассказал, что власть разрабатывает механизм, при котором мобилизованные, которые подпишут контракт с ВСУ, получат денежное вознаграждение. Предварительно, речь идет об одном или двух миллионах гривен.

  • Также правительство Украины автоматизировало постановку на воинский учет граждан от 25 до 60 лет, она не требует визитов в ТЦК. А юноши, которым исполнилось 17 лет, могут стать на учет дистанционно через мобильное приложение Резерв+.

  • Кроме того, Роман Костенко ранее анонсировал, что процедура принятия на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет официально запущена. Воинские части и ТЦК и СП получили алгоритм действий для оформления документов таких граждан.