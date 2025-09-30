Какие категории граждан освобождены или имеют отсрочку от мобилизации: полный список
- От мобилизации освобождены работники государственных органов, родители трех и более детей, а также лица, ухаживающие за близкими с инвалидностью.
- Студенты, педагоги, ученые и лица, чьи родственники погибли или пропали во время боевых действий, также имеют отсрочку от призыва.
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Некоторые категории мужчин могут быть освобождены или получить отсрочку от службы в ВСУ.
24 Канал собрал полный список тех граждан, которые не подлежат призыву или имеют отсрочку от мобилизации. Эти данные содержатся в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кого могут освободить от мобилизации или дать отсрочку?
Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:
Через службу, здоровья и бронирования:
- Забронированные за госорганами, местным самоуправлением, предприятиями, учреждениями и организациями.
- Лица с инвалидностью.
- Временно непригодные по состоянию здоровья (на 6 – 12 месяцев).
По семейным обстоятельствам:
- Родители трех и более детей до 18 лет (кроме должников по алиментам).
- Одинокие матери/родители или те, кто воспитывает ребенка до 18 лет, если второй родитель: умер, лишен прав, пропал без вести, объявлен умершим, в тюрьме и т.д.
- Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Лица, воспитывающие ребенка с тяжелыми заболеваниями (перечень в законе), но которому не установлена инвалидность.
- Родители/опекуны совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Усыновители или опекуны детей-сирот или детей до 18 лет, лишенных родительской опеки.
- Лица, осуществляющие постоянный уход за больным мужем/женой, родителями или ребенком (по подтверждению медкомиссии).
- Опекуны лиц, признанных судом недееспособными.
- Лица, которые имеют супруга/супругу с инвалидностью I или II группы.
- Лица, имеющие супруга/супругу с инвалидностью III группы в определенных случаях (онкология, отсутствие конечностей, паралич и т.д.).
- Лица, которые имеют родителей или родителей жены/мужа с инвалидностью I или II группы (при отсутствии других держателей).
- Члены семьи второй (или третьей, если первый и второй отсутствуют) степени родства, ухаживающие за лицом с инвалидностью I или II группы.
- Лица, имеющие ребенка до 18 лет и мужа/жену, служащих в армии.
Государственные должностные лица и служащие:
- Руководители министерств и их заместители, руководители госорганов.
- Народные депутаты Украины, депутаты ВР АР Крым.
- Судьи, члены ВСП, ВККС, Конституционного Суда.
- Уполномоченный ВР по правам человека.
- Председатель и члены Счетной палаты.
- Работники органов военного управления, воинских частей, СБУ, СВР, Госпогранслужбы, НГУ, Госспецсвязи, УГО, МВД и эксперты экспертной службы МВД.
- Дипломатические служащие и лица с дипломатическим рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла.
- Госслужащие, которые занимаются экспертизой НПА, кибербезопасностью, IT в структурах Президента, ВР, Кабмина.
Призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также:
Педагоги и ученые:
- Студенты, курсанты, докторанты, интерны, обучающиеся по дневной/дуальной форме и получающие высший уровень образования, чем имеют.
- Научные и научно-педагогические работники (при наличии ученой степени), педагоги профтехов и школ (если работают на ≥0,75 ставки).
Лица, чьи близкие погибли/пропали
- Те, чьи близкие родственники погибли или пропали во время АТО (в составе военных формирований, добровольческих подразделений или как работники, привлеченные к обеспечению АТО).
- Те, чьи близкие погибли/пропали во время боевых действий против РФ (с 2014 года, в том числе во время военного положения).
- Члены семей Героев Украины (посмертно, за Революцию Достоинства).
- Лица, которые были лишены личной свободы вследствие агрессии РФ (могут служить только с согласия).
Также не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку, и военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия.
Какие изменения в мобилизации произошли недавно?
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко рассказал, что власть разрабатывает механизм, при котором мобилизованные, которые подпишут контракт с ВСУ, получат денежное вознаграждение. Предварительно, речь идет об одном или двух миллионах гривен.
Также правительство Украины автоматизировало постановку на воинский учет граждан от 25 до 60 лет, она не требует визитов в ТЦК. А юноши, которым исполнилось 17 лет, могут стать на учет дистанционно через мобильное приложение Резерв+.
Кроме того, Роман Костенко ранее анонсировал, что процедура принятия на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет официально запущена. Воинские части и ТЦК и СП получили алгоритм действий для оформления документов таких граждан.