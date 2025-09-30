В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Некоторые категории мужчин могут быть освобождены или получить отсрочку от службы в ВСУ.

24 Канал собрал полный список тех граждан, которые не подлежат призыву или имеют отсрочку от мобилизации. Эти данные содержатся в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кого могут освободить от мобилизации или дать отсрочку?

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

Через службу, здоровья и бронирования:

Забронированные за госорганами, местным самоуправлением, предприятиями, учреждениями и организациями.

Лица с инвалидностью.

Временно непригодные по состоянию здоровья (на 6 – 12 месяцев).

По семейным обстоятельствам:

Родители трех и более детей до 18 лет (кроме должников по алиментам).

Одинокие матери/родители или те, кто воспитывает ребенка до 18 лет, если второй родитель: умер, лишен прав, пропал без вести, объявлен умершим, в тюрьме и т.д.

Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Лица, воспитывающие ребенка с тяжелыми заболеваниями (перечень в законе), но которому не установлена инвалидность.

Родители/опекуны совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Усыновители или опекуны детей-сирот или детей до 18 лет, лишенных родительской опеки.

Лица, осуществляющие постоянный уход за больным мужем/женой, родителями или ребенком (по подтверждению медкомиссии).

Опекуны лиц, признанных судом недееспособными.

Лица, которые имеют супруга/супругу с инвалидностью I или II группы.

Лица, имеющие супруга/супругу с инвалидностью III группы в определенных случаях (онкология, отсутствие конечностей, паралич и т.д.).

Лица, которые имеют родителей или родителей жены/мужа с инвалидностью I или II группы (при отсутствии других держателей).

Члены семьи второй (или третьей, если первый и второй отсутствуют) степени родства, ухаживающие за лицом с инвалидностью I или II группы.

Лица, имеющие ребенка до 18 лет и мужа/жену, служащих в армии.

Государственные должностные лица и служащие:

Руководители министерств и их заместители, руководители госорганов.

Народные депутаты Украины, депутаты ВР АР Крым.

Судьи, члены ВСП, ВККС, Конституционного Суда.

Уполномоченный ВР по правам человека.

Председатель и члены Счетной палаты.

Работники органов военного управления, воинских частей, СБУ, СВР, Госпогранслужбы, НГУ, Госспецсвязи, УГО, МВД и эксперты экспертной службы МВД.

Дипломатические служащие и лица с дипломатическим рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Госслужащие, которые занимаются экспертизой НПА, кибербезопасностью, IT в структурах Президента, ВР, Кабмина.

Призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также:

Педагоги и ученые:

Студенты, курсанты, докторанты, интерны, обучающиеся по дневной/дуальной форме и получающие высший уровень образования, чем имеют.

Научные и научно-педагогические работники (при наличии ученой степени), педагоги профтехов и школ (если работают на ≥0,75 ставки).

Лица, чьи близкие погибли/пропали

Те, чьи близкие родственники погибли или пропали во время АТО (в составе военных формирований, добровольческих подразделений или как работники, привлеченные к обеспечению АТО).

Те, чьи близкие погибли/пропали во время боевых действий против РФ (с 2014 года, в том числе во время военного положения).

Члены семей Героев Украины (посмертно, за Революцию Достоинства).

Лица, которые были лишены личной свободы вследствие агрессии РФ (могут служить только с согласия).

Также не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку, и военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия.

Какие изменения в мобилизации произошли недавно?