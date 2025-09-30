В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Деякі категорії чоловіків можуть бути звільнені або ж отримати відстрочку від служби в ЗСУ.

24 Канал зібрав повний список тих громадян, які не підлягають призову або мають відстрочку від мобілізації. Ці дані містяться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Кого можуть звільнити від мобілізації або дати відстрочку?

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

Через службу, здоров'я та бронювання:

Заброньовані за держорганами, місцевим самоврядуванням, підприємствами, установами та організаціями.

Особи з інвалідністю.

Тимчасово непридатні за станом здоров'я (на 6 – 12 місяців).

За сімейними обставинами:

Батьки трьох і більше дітей до 18 років (крім боржників по аліментах).

Одинокі матері/батьки або ті, хто виховує дитину до 18 років, якщо другий з батьків: помер, позбавлений прав, зниклий безвісти, оголошений померлим, у в'язниці тощо.

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитини з інвалідністю до 18 років.

Особи, що виховують дитину з тяжкими захворюваннями (перелік у законі), але якій не встановлено інвалідність.

Батьки/опікуни повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Усиновлювачі чи опікуни дітей-сиріт або дітей до 18 років, позбавлених батьківського піклування.

Особи, що здійснюють постійний догляд за хворим чоловіком/дружиною, батьками чи дитиною (за підтвердженням медкомісії).

Опікуни осіб, визнаних судом недієздатними.

Особи, які мають чоловіка/дружину з інвалідністю I чи II групи.

Особи, які мають чоловіка/дружину з інвалідністю III групи у визначених випадках (онкологія, відсутність кінцівок, параліч тощо).

Особи, які мають батьків або батьків дружини/чоловіка з інвалідністю I чи II групи (за відсутності інших утримувачів).

Члени сім'ї другого (або третього, якщо перший і другий відсутні) ступеня споріднення, що доглядають за особою з інвалідністю I чи II групи.

Особи, які мають дитину до 18 років та чоловіка/дружину, що служать у війську.

Державні посадовці та службовці:

Керівники міністерств та їх заступники, керівники держорганів.

Народні депутати України, депутати ВР АР Крим.

Судді, члени ВРП, ВККС, Конституційного Суду.

Уповноважений ВР з прав людини.

Голова та члени Рахункової палати.

Працівники органів військового управління, військових частин, СБУ, СЗР, Держприкордонслужби, НГУ, Держспецзв'язку, УДО, МВС та експерти експертної служби МВС.

Дипломатичні службовці та особи з дипломатичним рангом Надзвичайного і Повноважного Посла.

Держслужбовці, які займаються експертизою НПА, кібербезпекою, IT у структурах Президента, ВР, Кабміну.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

Освітяни та науковці:

Студенти, курсанти, докторанти, інтерни, що навчаються за денною/дуальною формою і здобувають вищий рівень освіти, ніж мають.

Наукові та науково-педагогічні працівники (за наявності наукового ступеня), педагоги профтехів та шкіл (якщо працюють на ≥0,75 ставки).

Особи, чиї близькі загинули/зникли

Ті, чиї близькі родичі загинули або зникли під час АТО (у складі військових формувань, добровольчих підрозділів чи як працівники, залучені до забезпечення АТО).

Ті, чиї близькі загинули/зникли під час бойових дій проти РФ (з 2014 року, у тому числі під час воєнного стану).

Члени сімей Героїв України (посмертно, за Революцію Гідності).

Особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок агресії РФ (можуть служити лише за згодою).

Також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов'язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку, і військовозобов'язані з-поміж громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку зі звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Які зміни в мобілізації відбулися нещодавно?