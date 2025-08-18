В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные могут получить повестку и обязаны прийти в соответствующий ТЦК. Однако при условии невыполнения своих обязанностей, лицо может ожидать наказание.

Лишение водительских прав – это наказание за серьезные правонарушения. Закон о мобилизации предусматривает возможную конфискацию удостоверения из-за неявки в ТЦК после повестки при определенных условиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

Могут ли забрать права из-за неявки в ТЦК после повестки и как их вернуть?

Если военнообязанный игнорирует повестку, ТЦК может подать судебный иск об ограничении права пользования транспортным средством из-за уклонения от воинского долга.

Процесс конфискации не проходит автоматически. Окончательное решение о конфискации водительского удостоверения будет принимать суд.

Как действовать в случае получения повестки?

Согласно действующему законодательству Украины, граждане должны появляться по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке, для постановки на воинский учет, определения их назначения на особый период, направления для прохождения медицинского осмотра.

Источник: Министерство Обороны.

Для того, что вернуть права, необходимо обновить данные. После этого ТЦК и СП направит сообщение в исполнительную службу, которая снимет запрет.

Как обновить данные в ТЦК?

Обновить военно-учетные документы можно несколькими способами: