В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані можуть отримати повістку й зобов'язані прийти до відповідного ТЦК. Однак за умови невиконання своїх обов'язків, особу може очікувати покарання.

Позбавлення водійських прав – це покарання за серйозні правопорушення. Закон про мобілізацію передбачає можливу конфіскацію посвідчення через неявку в ТЦК після повістки за певних умов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

Чи можуть забрати права через неявку до ТЦК після повістки і як їх повернути?

Якщо військовозобов'язаний ігнорує повістку, ТЦК може подати судовий позов про обмеження права користування транспортним засобом через ухилення від військового обов'язку.

Процес конфіскації не проходить автоматично. Остаточне рішення про конфіскацію водійського посвідчення буде ухвалювати суд.

Як діяти в разі отримання повістки?

Згідно із чинним законодавством України, громадяни мають з’являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці, для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду.

Джерело: Міністерство Оборони.

Для того, що повернути права, необхідно оновити дані. Після цього ТЦК та СП надішле повідомлення до виконавчої служби, яка зніме заборону.

Як оновити дані в ТЦК?

Оновити військово-облікові документи можна кількома способами: