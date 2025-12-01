С какими болезнями кожи не мобилизуют
- Мобилизации не подлежат мужчины с такими кожными заболеваниями, как диффузный нейродермит, пузырчатка, герпетиформный дерматит, бляшечный псориаз, универсальный псориаз.
- Временно непригодными признаются люди с острыми заболеваниями, такими как фурункулы, флегмоны, импетиго, которые нуждаются в лечении.
Мужчины, которые имеют некоторые заболевания кожи, не подлежат мобилизации. Их должны признать непригодными к военной службе.
Перечень болезней кожи, с которыми мужчин не мобилизуют, указан в приказе Минобороны №402, передает 24 Канал.
Какие болезни кожи являются основанием для признания непригодным к мобилизации?
В соответствии с законодательством, часть дерматологических заболеваний может стать основанием для полной или частичной непригодности к военной службе.
Статус "непригоден к военной службе" можно получить при наличии следующих патологий:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией;
- различные формы пузырчатки;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно-рецидивирующий бляшечный псориаз;
- универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).
С некоторыми болезнями кожи военнообязанные признаются годными к службе только в тылу: в частях обеспечения, ТЦК, учебных и медицинских подразделениях.
Среди таких заболеваний:
- менее тяжелые формы распространенного псориаза;
- рецидивирующие или хронические формы ограниченной/распространенной экземы;
- диффузный нейродермит с ограниченной лихенификацией;
- дискоидная красная волчанка;
- фотодерматиты;
- вульгарный ихтиоз;
- рецидивирующая многоформная эритема.
Временно непригодными признаются люди, у которых во время осмотра обнаружили острое заболевание или обострение, требующее лечения. После выздоровления пригодность пересматривают. Речь идет о:
- фурункулах и фурункулезе;
- арбункулы;
- флегмонах;
- абсцессы;
- импетиго и эктиму;
- острые экземы и дерматиты;
- питириаз розовый;
- острую многоформную эритему;
- парапсориаз.
Полностью пригодными к службе считают людей, которые имеют легкие и редкие обострения экземы, псориаза, нейродермита или красного плоского лишая. Есть также большая группа кожных состояний, которые вообще не влияют на решение ВВК. Это, в частности: угри, розацеа, витилиго, алопеция, болезни ногтей, крапивница, эритемы, фотоповреждения кожи, различные кисты, чрезмерный рост волос, себорейный кератоз, мозоли, ограниченная склеродермия, локальные формы гнездового облысения, пиодермия гангренозная, васкулиты, пролежни и другие поражения, не вызывающие серьезных нарушений.
Правда ли, что в декабре могут мобилизовать человека с инвалидностью?
- С 1 декабря для части украинцев с инвалидностью действуют новые правила относительно их статуса и обязанностей.
- Людей с инвалидностью не могут мобилизовать, но это работает только тогда, когда оформлена официальная отсрочка. Если ее нет или состояние здоровья позволяет служить, человека могут вызвать в ТЦК. Добровольно мобилизоваться они могут в любой момент.
- Теперь отсрочка оформляется через ЦНАП. Документы передают в ТЦК без присутствия человека, а после подтверждения информация появляется в приложении Резерв+/
- Отсрочка может быть пожизненной или требовать периодических осмотров – в зависимости от состояния здоровья.