С какими болезнями кожи не мобилизуют

Мужчины, которые имеют некоторые заболевания кожи, не подлежат мобилизации. Их должны признать непригодными к военной службе.

Перечень болезней кожи, с которыми мужчин не мобилизуют, указан в приказе Минобороны №402, передает 24 Канал.

Какие болезни кожи являются основанием для признания непригодным к мобилизации?

В соответствии с законодательством, часть дерматологических заболеваний может стать основанием для полной или частичной непригодности к военной службе.

Статус "непригоден к военной службе" можно получить при наличии следующих патологий:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией;

различные формы пузырчатки;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно-рецидивирующий бляшечный псориаз;

универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

С некоторыми болезнями кожи военнообязанные признаются годными к службе только в тылу: в частях обеспечения, ТЦК, учебных и медицинских подразделениях.

Среди таких заболеваний:

менее тяжелые формы распространенного псориаза;

рецидивирующие или хронические формы ограниченной/распространенной экземы;

диффузный нейродермит с ограниченной лихенификацией;

дискоидная красная волчанка;

фотодерматиты;

вульгарный ихтиоз;

рецидивирующая многоформная эритема.

Временно непригодными признаются люди, у которых во время осмотра обнаружили острое заболевание или обострение, требующее лечения. После выздоровления пригодность пересматривают. Речь идет о:

фурункулах и фурункулезе;

арбункулы;

флегмонах;

абсцессы;

импетиго и эктиму;

острые экземы и дерматиты;

питириаз розовый;

острую многоформную эритему;

парапсориаз.

Полностью пригодными к службе считают людей, которые имеют легкие и редкие обострения экземы, псориаза, нейродермита или красного плоского лишая. Есть также большая группа кожных состояний, которые вообще не влияют на решение ВВК. Это, в частности: угри, розацеа, витилиго, алопеция, болезни ногтей, крапивница, эритемы, фотоповреждения кожи, различные кисты, чрезмерный рост волос, себорейный кератоз, мозоли, ограниченная склеродермия, локальные формы гнездового облысения, пиодермия гангренозная, васкулиты, пролежни и другие поражения, не вызывающие серьезных нарушений.

